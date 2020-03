Kein Corona-Effekt: Immobilienpreise in Deutschland verharren auf dem Niveau vor der Krise

Die Corona-Pandemie hat bisher keinen signifikanten Effekt auf die Immobilienpreise in Deutschland. Die aktuellen Angebotspreise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand verharren in etwa auf dem Niveau vor Beginn der Krise: Der mittlere Quadratmeterpreis erhöhte sich nur minimal von 2.820 Euro im Februar auf aktuell 2.850 Euro (+1 Prozent).

Auch in den hochpreisigen Metropolen Berlin, Hamburg und München bleiben die aktuellen Angebotspreise weitestgehend konstant. Das zeigt ein Vormonatsvergleich von Immowelt.de, in dem Median-Preise für Bestandswohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern verglichen wurden, die vor 2016 fertig gestellt wurden.

"Der deutsche Immobilienmarkt zeigt sich angesichts der Corona-Krise noch robust", sagt Cai-Nicolas Ziegler, CEO der Immowelt AG. "Wie die Entwicklung weitergeht, wird aber davon abhängen, wie lange die Krise noch anhält und die Ausgangsbeschränkungen gelten. Umso wichtiger ist, dass die Politik jetzt die richtigen Zeichen für die Immobilienbranche setzt: Bauträger und Makler brauchen nun ebenso schnell Klarheit und planbare staatliche Hilfen wie Immobilienkäufer und -verkäufer."

Aktuelle Angebotspreise wie vor der Krise

Auch in hochpreisigen Metropolen lässt sich noch kein Corona-Effekt feststellen: In der teuersten deutschen Stadt München wurden im Februar im Median 7.510 Euro pro Quadratmeter verlangt. Im Krisenmonat März sind es 7.530 Euro - eine minimale Veränderung von unter 1 Prozent. In Hamburg erhöhte sich der Preis im Vergleich zum Level vor der Krise leicht von 4.470 Euro auf 4.570 Euro (+2 Prozent). In Berlin, das in den letzten 10 Jahren eine Explosion der Immobilienpreise erlebte, ist zwischen Februar und März 2020 ein minimaler Rückgang von 1 Prozent zu verzeichnen: In der Hauptstadt ging der Quadratmeterpreis im Vergleich zum Vormonat leicht von 4.220 Euro auf 4.160 Euro zurück.

Berechnungsgrundlage: Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise in Deutschland und den 3 größten deutschen Städten waren auf immowelt.de inserierte Angebote. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der jeweils im Februar und März 2020 angebotenen Eigentumswohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) im Bestand wieder, die vor 2016 fertiggestellt wurden. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise.

Quelle: Immowelt AG (ots)