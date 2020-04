Essen: 14-Jähriger durch Messerstiche getötet

Im Essener Stadtteil Horst ist in der Nacht zu Sonntag ein 14-Jähriger bei einer Auseinandersetzung durch Messerstiche getötet worden. Zunächst war es kurz vor 03:00 Uhr zu einem Streit zwischen einem vermutlich alkoholisierten 17-Jährigen und dem Opfer gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Täter verletzte den 14-Jährigen schließlich durch einen Stich in den Oberkörper. Reanimierungsmaßnahmen blieben erfolglos - der junge Mann erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 17-Jährige in einem Grüngürtel im Nahbereich des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den Suchmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Essener Polizei setzte eine Mordkommission ein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur