Hankensbüttel: Orientalisches Gewehr im Wald gefunden

Einen ungewöhnlichen Fund machten Spaziergänger Ende November in einem kleinen Waldstück in Hankensbüttel. Inmitten mehrerer Gegenstände in einem aus Stöckern und Planen gebauten Camp lag ein Steinschloss-Gewehr, vermutlich orientalischen Ursprungs.

Die Vorderlader-Feuerwaffe ist zirka 1,50 Meter lang und wurde am Samstag, 23. November in einem Waldstück unweit der Straße Am Mariental gefunden. Um Hinweise zur Herkunft des Gewehres bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/980-415. Quelle: Polizeiinspektion Gifhorn (ots)

