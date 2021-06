Unglück in Jerusalem: Erdloch verschlingt parkende Autos

In der Asphaltdecke eines Parkplatzes an einem Krankenhaus in Jerusalem hat sich am Montagnachmittag ein riesiges Erdloch aufgetan und mehrere parkende Autos in die Tiefe gerissen. Verletzte gibt es Medienberichten zufolge nicht, aber die Feuerwehr sucht noch nach möglichen Verschütteten.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Nachdem Augenzeugen das Unglück am heutigen Nachmittag gemeldet hatten, rückte die Feuerwehr von Jerusalem mit sieben Spezialfahrzeugen zum Shaare Zedek Medical Center im Westen der Stadt aus. Mehrere Videoaufnahmen bei Twitter und YouTube zeigen das Ausmaß des Desasters. Als Ursache für das Unglück vermutet die Polizei angrenzende Bauarbeiten. In der Nähe wird eine neue Autostraße samt einem Tunnel verlegt, der auch unter dem Krankenhaus und dem Parkplatz verläuft. Lokalen Medien zufolge sind Teile davon eingestürzt.

Inzwischen sind Höhenretter der Feuerwehr im Einsatz, um nach möglichen Verschütteten zu suchen, die sich unter anderem in den vom Erdreich begrabenen Autos befinden könnten."

