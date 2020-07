Münster: Mit Farbe beschmiert - Polizei sucht Zeugen nach mehrfacher Sachbeschädigung

In der vergangenen Woche (22.07. bis 26.07.) kam es gleich vier Mal zu Farbschmierereien an verschiedenen Gebäuden in Münster. Am Donnerstagmorgen bemerkte ein Zeuge die Farbe an der Fassade eines Firmengebäudes an der Robert-Bosch-Straße.

In der darauffolgenden Nacht (23.07. bis 24.07.) warfen Unbekannte Farbbeutel gegen die Hauswand eines weiteren Firmengebäudes an der Friedrich-Ebert-Straße. Auch an einem Restaurant am Hafenweg beschmutzten Täter den Eingangsbereich mit Farbe. Zwischen Samstag (25.07., 0 Uhr) und Sonntag (26.07., 8:05 Uhr) warfen Unbekannte einen mit Farbe gefüllten Ballon gegen ein Mehrfamilienhaus an der Heisstraße. Zeugen fanden die Überreste auf der Fußmatte. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0. Quelle: Polizei Münster (ots)