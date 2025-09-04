Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Auto fährt in Berlin-Wedding in Kindergruppe - Schutzengel aktiv

Auto fährt in Berlin-Wedding in Kindergruppe - Schutzengel aktiv

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 15:04 durch Sanjo Babić
Polizeiauto (Symbolbild)
Polizeiauto (Symbolbild)

Bild: Timo Klostermeier / pixelio.de

In Berlin-Wedding ist am Donnerstag ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Wie die "Bild" berichtet, soll der BMW beim Abbiegen in eine Gruppe von Kindern im Grundschulalter gefahren sein.

Dabei wurden dem Bericht zufolge drei Kinder leicht und eine Betreuerin schwer verletzt. Die Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die übrigen Kinder zu betreuen.

Ob es sich um einen Unfall oder Vorsatz des unverletzt gebliebenen Fahrers handelt, war zunächst nicht bekannt. Auch die weiteren Hintergründe des Vorfalls blieben vorerst unklar.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


