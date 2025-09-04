Auto fährt in Berlin-Wedding in Kindergruppe - Schutzengel aktiv
In Berlin-Wedding ist am Donnerstag ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren. Wie die "Bild" berichtet, soll der BMW beim Abbiegen in eine Gruppe von Kindern im Grundschulalter gefahren sein.
Dabei wurden dem Bericht zufolge drei Kinder leicht und eine Betreuerin
schwer verletzt. Die Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus
gebracht. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, um die Unfallstelle
abzusichern und die übrigen Kinder zu betreuen.
Ob es sich um einen Unfall oder Vorsatz des unverletzt gebliebenen Fahrers handelt, war zunächst nicht bekannt. Auch die weiteren Hintergründe des Vorfalls blieben vorerst unklar.
Quelle: dts Nachrichtenagentur
