Bad Wildungen: Gefährlicher Heimweg mit Schutzengel - Mann von Zug erfasst

Glück im Unglück hatte am vergangenen Freitag ein 28-Jähriger aus Bad Wildungen-Mandern. Auf dem Heimweg von einer Diskothek in Bad Wildungen Wega lief der Mann unmittelbar an den Gleisen und wurde gegen 5.30 Uhr von einer Regionalbahn aus Richtung Bad Wildungen erfasst und zur Seite geschleudert. Der Mann erlitt Prellungen und Schürfwunden und kam anschließend in das örtliche Krankenhaus.

Mit Promille an den Gleisen Wie der Mann später der Polizei mitteilte, sei er betrunken gewesen. Um nach Hause zu kommen, hätte er die entlang der Bundesstraße 253 verlaufende Bahnlinie als Heimweg benutzt. Aufgrund des übermäßigen Alkoholgenusses sei ihm öfter übel geworden. Den Zug hätte er nicht bemerkt. Nach dem Unfall konnte er seinen Weg noch fortsetzen und ging zu seiner Wohnung. Familienangehörige verständigten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. "Das hätte auch schlimmer enden können!", sagte die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kassel, Sonja Koch-Schulte. "Der Mann hätte auch getötet werden können, er hat großes Glück gehabt!", so die Polizeidirektorin weiter. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 28-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unbefugten Betretens von Bahnanlagen eingeleitet. Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel (ots)

