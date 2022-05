Inflation steigt, Armut nimmt zu – Deutschland kommt aus der "Corona-Krise" nicht heraus

Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine, die Corona-Pandemie, der Klimawandel – in der letzten Zeit haben deutsche Bürger mehr als genug Gründe, sich zu sorgen. Doch die größte Angst der Deutschen ist derzeit die Inflation. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die aktuelle Befragung von McKinsey hat die Themen ermittelt, die der deutschen Bevölkerung derzeit am meisten Sorgen bereiten. An erster Stelle steht ganz klar die Angst vor der Inflation. Ein Drittel der Befragten gibt an, vor allem wegen der Militäroperation in der Ukraine beunruhigt zu sein. Die Corona-Pandemie ist mit großem Abstand nur noch die drittgrößte Sorge der Deutschen.



Doch das ist nicht alles. Ein weiteres Problem rückt zunehmend in den Blickpunkt der Öffentlichkeit: Die wachsende Armut in Deutschland."

Quelle: RT DE