Mähroboter in NRW rettet sich vor Diebstahl mit Warnmeldung

Ein Unbekannter in Lippstadt hat versucht, einen Mähroboter zu entwenden. Nach Angaben der Polizei scheiterte der Versuch am ungewöhnlichen Widerstand des Gerätes. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 18:30 Uhr am Dienstag an der Nepomukstraße.

„Als der Mann (der mutmaßliche Täter – Anm. d. Red.) das Gerät unter den Arm nahm, meldete der Roboter per Handy-App seinem Eigentümer, dass er aktuell auf dem Kopf stehen würde“, heißt es in einer Polizei-Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Daraufhin sei der Zeuge in seinen Garten gegangen, um nachzusehen. Er habe den Dieb entdeckt und diesem nachgerufen. Der mutmaßliche Täter habe den Rasenmäher fallen lassen und sei vom Tatort geflohen.

Die Polizei sei alarmiert worden und habe umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die jedoch erfolglos geblieben seien. "



Quelle: Sputnik (Deutschland)