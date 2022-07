Doku zerlegt Trans-Agenda der Globalisten: What is a woman?

Die anti-biologische Pseudowissenschaft von der Gender-Lehre [Link] ist ein Elitenprojekt, das der Umprogrammierung und Verunsicherung der Bevölkerung dient, indem die Grundlagen der menschlichen Natur angegriffen werden. Dies berichtet Jörg Wollschläger im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Wollschläger: "Ihr Begründer John Money behauptete ein getrennt vom biologischen Geschlecht bestehendes psychosoziales Geschlecht [ Link], diese schein-akademischen Phantastereien werden allein in Deutschland an 200 universitären Lehrstühlen verbreitet. Die Wichtigkeit die die Sozial-Ingenieure dieser wirklichkeitsfremden Gehirnwäsche beimessen wird deutlich wenn man bedenkt, daß es zum Vergleich deutschlandweit nur 190 Lehrstühle für Pharmazie und 120 Professuren für alte Sprachen gibt [ Link].





Eine kritische US-Doku zum Thema von The Daily Wire [ Link] mit dem Kommentator Matt Walsh erschien am 1. Juni, dem Beginn des „Stolzmonats“. Der Trailer von „What is a woman?“ ist hier zu finden:

Quelle: Unser Mitteleuropa