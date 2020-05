Kreimbach-Kaulbach: Definitiv zu viel Alkohol am Steuer aber mit Schutzengel

Unverletzt ist am Montagabend ein 32-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall auf der B 270 aus dem Fahrzeug gestiegen. Es hätte Schlimmer für ihn ausgehen können. Der Autofahrer war mit seinem Hyundai auf der B 270 von Kreimbach-Kaulbach in Richtung Olsbrücken gefahren.

In einer Linkskurve kam er zunächst nach rechts auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss verlor er hierauf die Kontrolle über das Fahrzeug, verzog das Lenkrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW schlug seitlich nach einer Drehung von 180 Grad in einer neben der Straße befindlichen Mauer ein. Am Auto und der Mauer entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille.



Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)