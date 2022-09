Weinstadt: Hat sich hier der Adler hinter einem Falken versteckt?

Unsere Kollegin und ihr Streifenpartner waren schon auf einen riesigen Greifvogel mit messerscharfen Krallen vorbereitet, als sie am Donnerstagmorgen kurz nach 10:00 Uhr alarmiert wurden.

Ihnen war ein in einer Wohnung in der Pfahlbühlstraße befindlicher Adler gemeldet worden. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei dem "Adler" eher um die Mini-Version eines Greifvogels, nämlich um einen jungen Turmfalken. Die Kollegin konnte das Tier einfangen. Wenig später konnte dieser in einer Greifvogelschutzstation in kundige Hände übergeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Aalen (ots)