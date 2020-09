Herford: Pkw überschlägt sich

Am Samstag (26.09.2020), um 03:50 Uhr, beabsichtigte ein Funkstreifenwagen der Polizei Herford einen Pkw in der Bünder Straße in Herford anzuhalten und zu kontrollieren. Der Pkw entfernte sich mit erhöhter Geschwindigkeit zunächst aus dem Sichtfeld der Polizeibeamten. Der Pkw wurde auf dem Dach liegend an der Bahnüberführung Bünder Straße/ Goebenstraße verunfallt festgestellt.

Der Fahrzeugführer wurde nach kurzer Nacheile festgenommen. Die weiteren Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär verblieben. Ermittlungen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bünder Straße vollständig gesperrt. Das verunfallte Fahrzeug wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Quelle: Kreispolizeibehörde Herford (ots)