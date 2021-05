Emsdetten: Diebstahl von sakralen Gegenständen

Wie eine Familienangehörige mitteilte war das Kreuz mit dem Fuß eingegraben. Aufgrund der Größe und des Gewichtes müssen die Täter eine Schubkarre oder eine Sachkarre zum Abtransport benutzt haben. Als Tatzeitraum kommt nur die Nacht von Freitag (23.04.) auf Samstag (24.04.) in Frage. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Kreuzes geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.