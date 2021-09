Autofahrer in Sachsen-Anhalt verursachen mehr als doppelt so häufig Unfälle wie Frauen

Von Männern geht ein deutlich höheres Verkehrsrisiko aus als von Frauen: In Sachsen-Anhalt verursachten Autofahrer im laufenden Jahr mehr als doppelt so häufig Verkehrsunfälle wie Autofahrerinnen, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung.

"Grundsätzlich kann man sagen, dass Männer eher dazu neigen, sich zu überschätzen", sagte Timo Gilgen, ADAC-Sprecher für Sachsen-Anhalt, der MZ. Bei jungen Männern verstärke sich dieser Effekt. Die meisten Unfälle verursachten laut Stala Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)