Deutscher Tennis Bund nominiert Porsche Nachwuchsteams für 2022

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat 14 Spielerinnen bekanntgegeben, die 2022 im Porsche Talent Team sowie im Porsche Junior Team individuell gefördert werden.

Die Nachwuchsförderung ist eines der zentralen Themen in der Zusammenarbeit zwischen dem DTB und der Porsche AG. Der Sportwagenhersteller leistet seit 2012 einen entscheidenden Beitrag zu den umfangreichen Fördermaßnahmen des Dachverbandes. Das gemeinsame Ziel ist, möglichst viele junge Spielerinnen auf dem langen Weg zu einer professionellen Tenniskarriere umfassend zu unterstützen.

Dabei spielen das Porsche Talent Team und das Porsche Junior Team, in denen die Spielerinnen in einem professionellen Umfeld bestmöglich individuell betreut werden, eine wichtige Rolle. Die Mitglieder der Nachwuchsteams werden jedes Jahr von der Chef-Bundestrainerin Barbara Rittner in Absprache mit dem Trainerstab bestimmt. "Alle nominierten Spielerinnen haben uns 2021 vor allem durch ihre gezeigten Leistungen und ihre Zielstrebigkeit überzeugt. Dazu haben sie eine sehr professionelle Einstellung und sind bereit, sich voll auf ihre Profikarriere als Tennisspielerin zu konzentrieren", begründet die 48-Jährige die Entscheidung.

Im Porsche Talent Team erhalten 2022 diese sieben Perspektivkader-Spielerinnen eine zusätzliche Unterstützung:

Mara Guth, Julia Middendorf und Noma Noha Akugue waren 2021 bereits Mitglieder des Porsche Junior Teams und sind nun in das Porsche Talent Team aufgerückt.

Die Talente unter 18 Jahre werden als Porsche Junior Team gefördert. In diesem Jahr sind das die folgenden Spielerinnen:

Joelle Steur (Jahrgang 2004; Westfälischer Tennisverband)

Tea Lukic (Jahrgang 2004; Württembergischer Tennis-Bund / Tennisverband Rheinland-Pfalz)

Carolina Kuhl (Jahrgang 2005; Bayerischer Tennis-Verband)

Ella Seidel (Jahrgang 2005; Hamburger Tennis Verband)

NEU: Marie Vogt (Jahrgang 2005; Württembergischer Tennis-Bund)

NEU: Josy Daems (Jahrgang 2006; Tennisverband Niedersachsen-Bremen)

NEU: Julia Stusek (Jahrgang 2008; Badischer Tennisverband)

Quelle: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V. (ots)