Plant Plea schon den Abschied?

Mit neun Toren schlug Alassane Plea in Gladbach voll ein. In seiner Heimat sprach der 23-Mio-Mann jetzt über seine Zukunftspläne: „Ich will für die besten Klubs spielen. Ich wollte einen Zwischenschritt einlegen, deshalb bin ich zu Gladbach gegangen.“

Dank seiner Top-Leistungen wurde er sogar erstmals für die französische Nationalelf berufen, nach einem halben Jahr in Gladbach plant Plea schon den nächsten Schritt: „Es liegt an mir, gut zu spielen und einen super Verein zu finden, mit dem ich in der Champions League spielen kann.“



Will Plea weg? Dabei entscheidet er in der Rückrunde selbst über seine Ambitionen: Mit vielen Toren kann Plea sich und Borussia in die Königsklasse ballern. SPORT BILD weiß: Plea fühlt sich in Gladbach eigentlich sehr wohl. Vor allem dank seiner Kumpels Hazard und Traore. Und sein Vertrag bis 2023 enthält keine Ausstiegsklausel.

Quelle: SPORT BILD