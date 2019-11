Rummenigge: Flick bleibt Cheftrainer bis Weihnachten

Der Interimstrainer des FC Bayern München Hansi Flick bleibt bis zum Ende des Jahres Trainer des Vereins. Das bestätigte Bayern Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins.

"Hasan und ich hatten in den letzten Tagen mehrere Gespräche mit Hansi. Gestern haben wir entscheiden, dass `bis auf Weiteres` mindestens `bis Weihnachten` heißt, und möglicherweise darüber hinaus", so Rummenigge am Freitagabend. Bayern hat unter Flick gegen Dortmund zuletzt einen 4:0-Sieg errungen. Die Jahreshauptversammlung ist die letzte von Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der den Posten abgeben wird. Hoeneß selbst sagte zu seinem Abschied und der Zeit danach: "Es wird sicher interessant - ich selbst bin am meisten darauf gespannt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur