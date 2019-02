Gladbach-Torjäger in der Krise – Plea: „Ich spüre keinen Druck“

Alassane Plea, Stürmer von Borussia Mönchengladbach, lässt sich von seiner Torkrise nach eigener Aussage nicht beeinflussen. „Ich spüre auf dem Platz keinen Druck, weil alle erwarten, dass ich Tore schieße“, sagt der Franzose in SPORT BILD. „Ich weiß, dass in Gladbach alle hinter mir stehen und dass es auch andere Dinge gibt, die ich für die Mannschaft beisteuern kann.“

In den vergangenen elf Spielen erzielte der Franzose nur zwei Treffer, nachdem er in seinen ersten elf Spielen für den Tabellendritten acht Tore erzielt und drei vorbereitet hatte. Plea sagt aber auch: „Als Stürmer will man immer Tore machen, ich auch.“ Zuletzt hatte der Nationalspieler Frankreichs beim 1:1 der Borussia in Frankfurt erstmals aus Leistungsgründen nicht in der Startelf gestanden.

Quelle: SPORT BILD