Basketball WM-Qualifikation: Deutschland dominiert Slowenien und festigt die Tabellenspitze: "Das wird richtig geil!"

Dieser Sieg tut doppelt gut: Die deutsche Nationalmannschaft schlägt Europameister Slowenien mit Superstar Luka Doncic deutlich mit 90:71, feiert eine gelungene Generalprobe vor dem Start der EuroBasket am Donnerstag (ab 1. September alle Spiele live, zudem die Deutschland-Spiele kostenlos). Mit diesem Sieg in der WM-Qualifikation festigt die deutsche Auswahl die Tabellenführung für die WM 2023. Bundestrainer Gordon Herbert warnte indes vor zu viel Euphorie zur EM: "Das war ein Spiel und wir sind in der Todesgruppe."

Andreas Obst und DBB-Präsident Ingo Weiss formulierten ihr Ziel für die EuroBasket: Eine Medaille. "Wir gehen in die Halle, um zu gewinnen. Wir gehen nicht die Halle, um den Zuschauern zu winken, sondern um exzellenten Basketball zu zeigen", meinte Präsident Weiss. Der außergewöhnlich begabte Franz Wagner sagt zum EM-Start: "Das wird richtig geil. Wir hatten jetzt schon eine geile Stimmung und wir freuen uns riesig auf Donnerstag." Gute Nachrichten gibt´s auch von Daniel Theis: "Ich denke, dass wir morgen Abend oder spätestens Dienstag wissen, ob es dann für die EM reicht. Aber ich bin zuversichtlich." Dem "Knie und mir geht es ziemlich gut."



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen plus Clips vom WM-Quali-Spiel. Am Donnerstag startet die FIBA EuroBasket. Das deutsche Team spielt zur Primetime gegen Frankreich - ab 19.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.

Deutschland - Slowenien 90:71

Das DBB-Team gewinnt die EM-Generalprobe gegen Slowenien und NBA-Superstar Luka Doncic deutlich mit 19 Punkten Vorsprung. In der WM-Qualifikation führt Deutschland die Gruppe J an.

Bundestrainer Gordon Herbert zur Erfolgsformel: "Unser Gesamtaufwand war enorm. Wir haben viel gearbeitet, viele 50:50-Bälle gewonnen und das Rebounding dominiert."

Was noch zur EM verbessert werden muss: "Die letzten beiden Spiele waren sehr gut. Das müssen wir beibehalten. Wir müssen noch in der Defensive ein paar kleinere Sachen verbessern. In der Offensive kann man immer besser werden."

Ob nach dem Sieg gegen Slowenien eine Medaille durchaus realistisch ist: "Das war erst ein Spiel und wir sind in der Todesgruppe. Wir werden das heute genießen. Morgen geht es dann weiter und wir fokussieren uns darauf, besser zu werden."

Das Interview mit Gordon Herbert als Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=aFEwVWQ3bkc4ekFOTHQ1UUZvazM4Zz09

Franz Wagner über den Sieg: "Heute war es ein Kraftakt. Wir haben nicht super geworfen, aber solche Siege fühlen sich noch besser an, wenn man nicht super gespielt, aber trotzdem gewonnen hat... Wir haben uns ein bisschen die Schwächen von Slowenien angeschaut und haben wir ein paar Sachen gefunden, wo wir Profit draus schlagen konnten. Wir haben einfach umgesetzt, was uns der Trainer gesagt hat." Wie sehr sich Franz Wagner auf die EM freut: "Das wird richtig geil. Wir hatten jetzt schon eine geile Stimmung und wir freuen uns riesig auf Donnerstag."

Das Interview mit Wagner als Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=NGhxVFgwd24yZzdjZW1BTXBTRHBNQT09

Andreas Obst, ob es sein größter Sieg im Audi Dome war: "Er wird dazuzählen... Aber am Ende ist das Spiel jetzt vorbei und wir müssen auf die Europameisterschaft schauen."

Was Deutschland bei dieser EM erreichen kann: "Es ist alles drin. Wir haben eine sehr starke Gruppe. Es kann alles passieren, aber wir wollen so weit kommen, wie möglich und eine Medaille gewinnen. Zuhause ist es ein großes Privileg und eine große Ehre für uns. Deswegen wollen wir bestmöglich abschließen."

"Wenn wir in Berlin sind, wollen wir eine Medaille"

DBB-Präsident Ingo Weiss gab in der Halbzeit ein MagentaSport-Interview.

Über Dennis Schröder sagt Weiss: "Dennis ist ein exzellenter Spieler... Er führt die Mannschaft. Er will die Leute bedienen mit den Bällen. Dennis macht das exzellent. Er ist ein hervorragender Kapitän gemeinsam mit Johannes Voigtmann."

Auf was sich die Fans bei der EuroBasket einstellen können: "Wir werden ein tolles Basketball-Spektakel haben und ein großes Sportfest haben. In Köln und dann auch in Berlin. Alles, was ich bisher sehe und mitbekommen habe, ist exzellent. Alle freuen sich auf die Europameisterschaft... Wir sind zu 95% bei allen Spielen ausverkauft. Also über 15.000 Fans in der Halle in Köln."

Über die Chancen des deutschen Teams: "Das schauen wir mal. Wir haben immer gesagt, wir wollen nach Berlin. Wenn wir in Berlin sind, wollen wir eine Medaille. Das werden wir natürlich versuchen und da wollen wir uns am Ende des Tages dran messen lassen. Wir gehen in die Halle, um zu gewinnen. Wir gehen nicht die Halle, um den Zuschauern zu winken, sondern um exzellenten Basketball zu zeigen."

Der Link zum gesamten Interview mit Ingo Weiss: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UEdhWUIraWpCTlFmRys2TTYxWWZzQT09

Theis zuversichtlich für EuroBasket: "Dem Knie und mir geht es ziemlich gut!"

Der am verletzte Nationalspieler Daniel Theis steht mittlerweile wieder im Aufbautraining und hat große Hoffnung, an der EM-Teilnehmen zu können, wie er im MagentaSport-Interview bestätigte: "Dem Knie und mir geht es ziemlich gut. Ich habe die Belastung heute gesteigert und das lief wirklich gut. Ich denke, dass wir morgen Abend, oder spätestens Dienstag wissen, ob es dann für die EM reicht. Aber ich bin zuversichtlich."

Der Link zum Interview: https://thinxpool.files.com/f/bd2c6a88f6bb4e54

Basketball LIVE bei MagentaSport

Die FIBA EuroBasket 2022 - Der 1. Spieltag

Donnerstag, 01.09.2022

Ab 13.20 Uhr: Spanien - Bulgarien

Ab 14.20 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Ungarn

Ab 16.05 Uhr: Türkei - Montenegro

Ab 16.45 Uhr: Slowenien - Litauen

Ab 18.50 Uhr: Belgien - Georgien

Ab 19:45 Uhr: Frankreich - DEUTSCHLAND

Freitag, 02.09.2022

Ab 13.30 Uhr: Konferenz

Ab 13.50 Uhr: Israel - Finnland

Ab 14.05 Uhr: Ukraine - Großbritannien

Ab 16.50 Uhr: Kroatien - Griechenland

Ab 17.20 Uhr: Polen - Tschechien

Ab 20.30 Uhr: Konferenz

Ab 20.50 Uhr: Italien - Estland

Ab 20.50 Uhr: Serbien - Niederlande

Quelle: MagentaSport (ots)