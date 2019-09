2. Bundesliga: Darmstadt und Nürnberg trennen sich 3:3

Am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga haben sich der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Nürnberg mit einem 3:3-Unentschieden getrennt. Die Franken stehen damit jetzt auf dem zehnten Tabellenplatz, während Darmstadt sich auf dem 13. Rang wiederfindet.

Bereits früh in der Partie fielen die ersten beiden Tore: Zunächst traf Serdar Dursun in der sechsten Minute für die Gastgeber, bevor Robin Hack die Begegnung drei Minuten später wieder ausglich. Im Anschluss waren die Darmstädter eigentlich das spielerisch bessere Team. Dennoch gingen die Nürnberger kurz vor dem Pausenpfiff durch einen Treffer von Michael Frey in Führung. Nach dem Seitenwechsel agierten die Franken deutlich souveräner, vergaben aber mehrere gute Chancen, sodass die Partie spannend blieb. In der 74. Minute traf schließlich Dario Dumić zum Ausgleich. In der Schlussphase konnte zunächst Darmstadt die Partie drehen: Dursun traf nach einem schweren Abwehrfehler der Gäste in der 82. Minute. Drei Minuten später glich Hack das Spiel allerdings erneut aus, sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten. Für Darmstadt geht es am Freitag in Heidenheim weiter. Nürnberg ist am Samstag gegen Karlsruhe gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: VfL Bochum - Dynamo Dresden 2:2, Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur