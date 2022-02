1. Bundesliga: Bochum rettet Punkt gegen Hertha nach Steigerung

Am 21. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC Berlin daheim gegen den VfL Bochum mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Hausherren begannen engagiert und hatten die erste Chance in der vierten Minute, als Bella Kotchap unelegant in die Mitte klärte und Darida aus 15 Metern Riemann prüfte. Auch der VfL spielte munter mit, geriet aber in der 23. Minute in Rückstand: Jovetics Maßflanke verwertete Belfodil per Kopf. Die Hauptstädter traten mehr und mehr überlegen auf, Bochums Konterversuche verebbten wirkungslos. Somit führte die Hertha verdient nach 45 Minuten. Nach der Pause stach Joker Polter aber sofort: In der 48. Minute wehrte Schwolow einen 17-Meter-Schuss von Locadia genau vor die Füße des Stürmers ab und der bedankte sich mit dem Ausgleich. Die Ruhrpott-Kicker überrumpelten die Berliner regelrecht und es war nichts mehr von der Überlegenheit aus Durchgang eins erkennbar. Aber auch von der Reis-Elf kam schon bald nicht mehr viel, die Partie plätscherte ihrem Ende entgegen. Ohne die nötige offensive Präzision endete das Spiel unentschieden. Mit der Punkteteilung bleibt Bochum Elfter, Hertha klettert auf Platz zwölf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur