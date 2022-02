1. Bundesliga: Aufsteiger Bochum schlägt Bayern München spektakulär

Am 22. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum zuhause gegen den FC Bayern München mit 4:2 gewonnen.

Die Bayern sahen sich mutigen Gastgebern gegenüber, präsentierten sich aber zunächst gewohnt kaltschnäuzig: in der neunten Minute leitete Coman eine Flanke per Kopf zu Lewandowski weiter und der Pole blieb vor Esser eiskalt. Doch die Reis-Elf schlug in der 14. Minute zurück, als Holtmann über links entschwischte und Antwi-Adjei seinen Pass in der Mitte zum Ausgleich verwertete. Überhaupt lieferte der VfL dem Deutschen Rekordmeister einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. In der 38. Minute gingen die Hausherren auch in Führung, als nach Upamecanos Handspiel im Strafraum Locadia den fälligen Elfmeter unten links verwandelte. Und in der 40. Minute erhöhte der Aufsteiger sogar, als Gamboa nach Doppelpass mit Osterhage sehenswert von der Strafraumkante vollstreckte - ein Traumsolo. Auch in der 44. Minute brachte ein Alleingang den Treffer, als Holtmann frech Upamecano tunnelte und aus 16 Metern einen Schlenzer sensationell in die Ecke setzte. Zur Pause lagen die Münchener nach Führung damit überraschend mit drei Toren zurück. Die Reaktion nach der Halbzeit blieb aber zunächst aus, im Gegenteil: in der 49. Minute verhinderte nur eine hauchzarte Abseitsstellung den nächsten Treffer von Antwi-Adjei. Danach wurden die Süddeutschen dann doch zwingender. In der 52. Minute rettete Bella-Kotchap aber noch gegen Lewandowski, in der 63. Minute parierte Esser im Duell gegen den Polen. In der 75. Minute verkürzte die Nagelsmann-Elf dann aber doch, als Osterhage nach einem Freistoß nicht richtig klären konnte und Lewandowski technisch hochwertig einschoss. Auch in der 86. Minute brachte der amtierende FIFA-Weltfußballer Gefahr, sein sehenswerter direkter Freistoß aus 22 Metern ließ aber nur die Latte erzittern. Somit durfte der Gastgeber am Ende tatsächlich sensationell jubeln. Mit dem Sieg festigt Bochum Rang elf, Bayern München bleibt neun Zähler vor Dortmund Tabellenführer.



In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Freiburg - Mainz 1:1, Frankfurt - Wolfsburg 0:2, Gladbach - Augsburg 3:2, Fürth - Hertha 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur