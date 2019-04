Rad: Degenkolb fordert nächtliche Doping-Kontrollen

Radprofi John Degenkolb fordert im Anti-Doping-Kampf noch schärfere Kontrollen. „Die einzige Lösung ist, noch mehr und intelligentere Kontrollen durchzuführen. Zur Not muss man eben in der Nacht vor dem Wettkampf kontrollieren, und auch direkt danach. Das ist für uns Sportler zwar nicht angenehm. Aber wenn das der Preis ist, den wir zahlen müssen für einen fairen Wettkampf, dann sollten wir das tun“, sagte Degenkolb der SPORT BILD.

Das sei die Konsequenz aus dem Skandal während der nordischen Ski-WM in Seefeld, wo Skilangläufer auf frischer Tat beim Eigenblutdoping erwischt wurden. „Ich war extrem schockiert und überrascht, dass man in dieser Weise noch manipulieren kann. Eigentlich dachte ich, dass Eigenblutdoping mit dem Blutpass relativ leicht nachzuweisen ist. Aber offenbar bestand der Trick darin, das zusätzliche Blut nur für kurze Zeit im Körper zu lassen. Eine Blutkontrolle am nächsten Tag ergibt dann offenbar fast keine Unterschiede“, sagt Degenkolb.



Am Sonntag startet er beim Klassiker Paris-Roubaix, den er 2015 gewann. Zu seinen Chancen sagt er in der SPORT BILD: „Nach meinen Leistungsdaten bin ich in genauso guter Form wie 2015. Ich starte mit einem guten Gefühl und möchte Paris-Roubaix ein zweites Mal gewinnen. Das will Peter Sagan, der Vorjahressieger, aber auch. Wenngleich er dieses Jahr noch nichts Utopisches gezeigt hat.“

Quelle: SPORT BILD