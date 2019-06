UEFA Europa League Qualifikation: Eintracht Frankfurt spielt entweder gegen Niš oder Tallinn

Die Eintracht trifft in der zweiten Runde der Qualifikation für die UEFA Europa League auf den FK Radnicki Niš oder den FC Flora Tallinn.

Die Vertreter aus Serbien und Estland treffen in der ersten Runde aufeinander. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel am 11. und 18. Juli bekommt es mit der Eintracht zu tun, die in der zweiten und einer möglichen dritten Runde gesetzt ist.

Ohnehin ist Flora Tallinn mitten im Spielbetrieb und nach 16 Spieltagen Tabellenführer. FK Radnicki Niš steigt am 20. Juli als amtierender Vizemeister in die serbische SuperLiga ein.

Das Hinspiel findet am Donnerstag, 25. Juli, in jedem Fall auswärts statt, das Rückspiel am Donnerstag, 1. August, 20.30 Uhr, in Frankfurt (live auf Nitro).

„Wie erwartet sind das zwei sehr interessante Ziele. Der serbische Fußball ist grundsätzlich stark, was wir aufgrund unserer guten Erfahrung mit serbischen Spielern sehr gut beurteilen können. Estland ist natürlich eine spannende Destination. Niš ist immerhin Vizemeister vor Partizan Belgrad geworden. In Estland läuft der Ligabetrieb und Flora ist nach 16 Spielen Tabellenführer. Unser Ziel ist natürlich, gegen beide weiterzukommen“, kommentierte Sportvorstand Fredi Bobic das Ergebnis der Auslosung.

Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG