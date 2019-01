St. Pauli-Rückkehrer Alex Meier: Angriff auf HSV und Köln

Zweimal ist St. Paulis Winterzugang Alexander Meier schon von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Jeweils mit Eintracht Frankfurt. Jetzt greift er mit dem Hamburger Stadtteil-Verein die Spitzenklubs HSV und Köln an. „Wenn man nach der Hinrunde Dritter ist wie wir, will man das auch verteidigen oder sich verbessern“, sagt Meier in SPORT BILD.

Jeder gehe davon aus, dass der HSV und Köln aufsteigen. Aber die Top-Klubs „müssen hoch. Sie haben den Druck“, sagt Meier. „Natürlich ist das ein Vorteil für alle Mannschaften dahinter. Fraglich ist, ob das einer ausnutzen kann.“

Der 35-jährige Stürmer hatte im vergangenen Sommer nach 14 Jahren bei Eintracht Frankfurt keinen Vertrag mehr bei den Hessen erhalten und war vereinslos. St. Pauli nahm ihn zu Jahresbeginn für sechs Monate unter Vertrag. Beim Kiez-Klub hatte Meier im Jahr 2002 sein Profi-Debüt gefeiert. Quelle: SPORT BILD

