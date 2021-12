1. Bundesliga: Frankfurt überrollt Leverkusen

Zum Abschluss des 15. Spieltags in der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt mit 5:2 gegen Bayer Leverkusen gewonnen.

Im Duell der beiden für das Achtelfinale der Europa League qualifizierten Teams, die in den vergangenen fünf Bundesligapartien jeweils zehn Punkte holen konnten, machte Bayer-Stürmer Patrick Schick in der ersten Halbzeit da weiter, wo er mit seinem Viererpack gegen Greuther Fürth aufgehört hatte.

Erst traf er nach einer tollen Drehung zur frühen Führung (6.), dann erzielte er per Elfmeter seinen bereits 14. Saisontreffer (22.). Frankfurt antwortete aber umgehend: nach einem Eckball traf Tuta aus dem Gewühl heraus (23.). Die Partie in Frankfurt war eine umkämpfte, in der die Hausherren einen Tick energischer wirkten und mit einem wunderschönen Spielzug den Ausgleich erzielten. Sows perfekter langer Ball in den Lauf schoss Lindström mit seinem ersten Ballkontakt überlegt ein (30.).

Frankfurt kam immer besser ins Spiel und nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit, in der Leverkusen komplett den Faden verlor. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff drehte Ndicka die Partie vollends. Wieder konnten die Leverkusener nach einer Ecke nicht klären, wieder traf Frankfurt aus einem Durcheinander heraus (50.). Und die Frankfurter spielten sich nun in einen Rausch. Erst erhöhte Jakic nach einer Kostic-Flanke (66.), dann schraubte der stark aufspielende Sow das Ergebnis mit einem sehenswerten Schlenzer auf 5:2 (76.).



In der Tabelle rückt Frankfurt vor auf Platz neun. Leverkusen bleibt Dritter.

Fürth feiert gegen Union ersten Saisonsieg

Im ersten Sonntagsspiel des 15. Spieltags der Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth überraschend 1:0 gegen Union Berlin gewonnen. Es ist nach zwölf Niederlagen in Serie der erste Saisonsieg der Franken.

Zuvor hatten sie noch nie ein Heimspiel in der höchsten Spielklasse gewonnen. Sie bleiben aber mit deutlichem Abstand Tabellenletzter. Union ist unterdessen Sechster, wobei der Rückstand auf die vorderen Plätze wächst. Im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen am Sonntag vor allem im Mittelfeld ab.

Folgerichtig ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel übernahm Union die Initiative, nach einer Ecke in der 56. Minute zappelte aber der Ball im Tor der Gäste. Håvard Nielsen sorgte für den Treffer. Im Anschluss drückten die Berliner auf den Ausgleich, wirklich hochkarätige Chancen blieben aber Mangelware.

Somit blieb es beim Sieg des krassen Außenseiters. Die Fürther konnten ihre Punkteausbeute der bisherigen Saison somit vervierfachen. Für Fürth geht es am Mittwoch in Dortmund weiter, Union ist zeitgleich gegen Freiburg gefordert.

Ideenlose Wolfsburger mit Heimpleite gegen Stuttgart

Am 15. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg zuhause gegen den VfB Stuttgart mit 0:2 verloren. Beiden Teams fehlte zu Beginn der Punch, Chancen waren absolute Mangelware.

In der 25. Minute landete eine Hereingabe von Marmoush dann eher zufällig bei Mavropanos und der Grieche hämmerte das Leder aus 18 Metern humorlos in die Maschen. In der 28. Minute hatte Arnold die Antwort der Niedersachsen auf dem Fuß, den direkten Freistoß wehrten Müller und Mavropanos aber in Zusammenarbeit ab. Zur Pause lag der VfB nicht unverdient in Front. Im zweiten Durchgang ließen die Schwaben den VfL kommen, der im Aufbau aber zu hektisch agierte.

In der 63. Minute erhöhte stattdessen die Materazzo-Elf, als Coulibaly in der Mitte Förster bediente und der trocken einnetzte. In der 69. Minute hätte die Kohfeldt-Elf schnell den Anschluss schaffen können, doch nach Müller-Parade gegen den Schuss des eingewechselten Felix Nmecha feuerte Lukas Nmecha aus kurzer Distanz drüber. In der 80. Minute hätte Marmoush für die vermutliche Entscheidung sorgen können, doch nach Handspiel von Arnold im Sechzehner setzte der Angreifer den fälligen Elfmeter an die Latte. Im Anschluss konnte der Gastgeber aber auch keine echte Gefahr mehr kreieren und musste sich am Ende geschlagen geben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur