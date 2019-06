"Kicker": Hummels wechselt zu Borussia Dortmund

Der Innenverteidiger des FC Bayern München, Mats Hummels, wechselt laut eines Medienberichts zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der FC Bayern und der BVB hätten eine Ablösesumme von 38 Millionen Euro vereinbart, die einige Boni als Zusatzzahlungen für Einsätze oder Erfolge, beinhalte, berichtet das Sportmagazin "Kicker".

Der Transfer sei am Mittwoch beschlossen worden. Seit seinem Wechsel im Juli 2016 hat Hummels 118 Pflichtspiele für die Bayern absolviert und dabei acht Tore erzielt. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann er in den Jahren 2017 und 2018 jeweils die Meisterschaft. Zudem holte Hummels in der abgelaufenen Saison mit dem FC Bayern das Double bestehend aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. Zuvor war er mit Borussia Dortmund in den Jahren 2011 und 2012 deutscher Meister geworden sowie 2012 DFB-Pokalsieger.

Quelle: dts Nachrichtenagentur