"Finals": Vier NRW-Städte richten 2020 gemeinsam die deutsche Meisterschaft in 15 Sportarten aus

Die vier nordrhein-westfälischen Städte Düsseldorf, Duisburg, Aachen und Oberhausen werden am 6. und 7. Juni 2020 die Finals veranstalten. Das erfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post" aus kommunalpolitischen Kreisen.

Bei den Finals handelt sich dabei um ein sportliches Großereignis, bei dem gleichzeitig mehrere deutsche Meisterschaften in unterschiedlichen Disziplinen ausgerichtet werden. Sie fanden im Sommer 2019 erstmals in Berlin statt und lockten mehr als zwei Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die Planung der Finals in Nordrhein-Westfalen ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der Düsseldorfer Veranstaltungsgesellschaft D.Live, einer 100-prozentigen Tochter der Stadt, wird auf seiner außerordentlichen Sitzung am 5. November über das Konzept beraten. Schon jetzt steht fest, dass die vier NRW-Städte die Regie für die Veranstaltung übernehmen.

Die Sportverbände organisieren dann in diesem Rahmen gleichzeitig 15 Meisterschaften, fünf mehr als in Berlin. Das Land Nordrhein-Westfalen trägt die Kosten der Wettkämpfe. Die Landeshauptstadt Düsseldorf soll die Deutschen Meisterschaften im Triathlon, Tischtennis und Basketball austragen. Die Endrunde im Tischtennis soll in der Düsseldorfer Mehrzweckhalle Castello erfolgen. Für die Kanu-Wettfahrten und den Triathlon ist der Medienhafen der Landeshauptstadt im Gespräch. Die Stadt Aachen ist für die Ausrichtung der Reitmeisterschaften vorgesehen, Duisburg für die Para-Leichtathletik. Für die übrigen Disziplinen wie Turnen oder Moderner Fünfkampf, aber auch Trendsportarten liegen die konkreten Veranstaltungsorte noch nicht fest.

Quelle: Rheinische Post (ots)