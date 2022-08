Die „neue Corona-Impfnormalität“- Deutschland: Fußballspieler fällt Minuten nach Führungstor im Kreispokalspiel um – Tod nach Herzinfakt

Besonders tragisch: Seine Brüder Manuel (36) und Mario (30), seine Mutter Anita (62) und sein ältester Sohn Luca (10) mussten alles mitansehen. Memenga hinterlässt einen weiteren Sohn (6) und eine Ehefrau (32). Die Familie ist in psychologischer Betreuung. Quelle: OE24.at

Der tragische Vorfall ereignete sich am 5. August im Kreispokalspiel von Memengas Verein FC Brookmerland in Filsum. Zum Ankick wirkte der Stürmer – von allen nur „Memme“ genannt, noch fit wie immer. Doch das Spiel nahm einen fatalen Ausgang: Nur 10 Minuten nachdem Memenga das 1:0 für seinen Verein erzielt hatte, brach er auf dem Spielfeld zusammen und hörte auf zu atmen. Seine Mitspieler eilten sofort zur Hilfe und konnten den 38-Jährigen drei Mal reanimieren.

FILSUM – Drama im deutschen Amateurfußball: Nur 10 Minuten nachdem Marco Memenga das Führungstor erzielt hatte, kippte der 38-Jährige vor den Augen seiner Familie am Rasen um.

Man erinnere sich nur an die EM vergangenen Sommer, als der dänische Fussballspieler Christian Eriksen auf dem Feld zusammenbrach und ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo lange Zeit unklar war, ob er überhaupt überleben wird.

Dillon Quirke von Tipperary in Aktion gegen Sean Finn von Limerick

Hurling-Star bricht während einem Spiel zusammen und stirbt

Dillion Quirke bekam während eines Spiels gesundheitliche Probleme und starb auf tragische Weise

Die Sportfans standen unter Schock, als der junge Hurling-Star Dillion Quirke während eines Spiels gesundheitliche Probleme bekam und auf tragische Weise starb.

IRLAND – Berichten zufolge brach er nach 28 Minuten auf dem Spielfeld zusammen. Das Spiel wurde sofort unterbrochen, und der 24-Jährige wurde ins Universitätskrankenhaus von Tipperary gebracht, doch leider konnte er nicht mehr gerettet werden.

Vor seinem tragischen Tod schien der talentierte Spieler eine glänzende Zukunft vor sich zu haben. Dillon gewann 2018 eine Medaille bei der County Senior Hurling Championship und im selben Jahr eine Medaille bei der All Ireland Under-21 Hurling. Sein Onkel Andrew Fryday, der Vorsitzende des Vereins Clonoulty-Rossmore, erzählte dem Sunday Independent, dass die Familie untröstlich sei und dass der junge Mann für den Hurlingssport gelebt habe und gestorben sei. Quelle: evoke.ie





UPDATE v. 02.08.2022

Auf tragische Weise ist am Sonntag eine 27-jährige Triathletin und Ärztin am McMaster Children’s Hospital in Hamilton, Ontario, Kanada, beim Schwimmen zusammengebrochen. Am Donnerstag, vier Tage nach dem Vorfall, verstarb sie.

Der Tod von Dr. Candace Nayman kommt weniger als zwei Wochen nach dem Tod von vier anderen Ärzten. Dr. Candace war der fünfte Arzt im Großraum Toronto (GTA), der im Juli starb. The Gateway Pundit berichtete als erstes, dass Dr. Paul Hannam, Chefarzt der Notfallmedizin und medizinischer Programmdirektor am North York General Hospital (NYGH), unerwartet beim Joggen starb.

UPDATE v. 28.07.2022

Erneut ein tragischer Todesfall in der Nachwuchs-Sportlerwelt und erneut völlig „plötzlich und unerwartet“: Miracle Amaez, ein hoffnungsvolles Box-Talent aus Nigeria, kollabierte während des Trainings in der Hauptstadt Lagos und starb wenig später in einem Krankenhaus.

UPDATE v. 23.06.2022

Alvarez sorgte bei der Schwimm-WM für eine Schrecksekunde. Die 25-Jährige war nach ihrer Kür am Mittwoch bewusstlos untergegangen und musste von ihrer Trainerin und einer weiteren Person aus dem Becken gerettet werden.

Ursache: „Stress“

Der Stress habe die Sportlerin offenbar überfordert. „Manchmal vergessen wir, dass so etwas auch in anderen Hochleitungssportarten passieren kann. Wir gehen an unsere Grenzen und manchmal überschreiten wir sie“, warnt Fuentes. Quelle: krone.at

Anm.: Man muss der Trainerin für ihren aufklärenden Hinweis dankbar sein, denn wir wussten ja nicht, dass „so etwas auch in anderen Hochleitungssportarten passieren kann“. Na sowas!

UPDATE v. 15.06.2022

Inzwischen ist es schwarz auf weiß dokumentiert und ist nicht mehr damit zu rechtfertigen, dass man dies zum Gesundheitsschutz durchsetzen musste. Wovon sprechen wir? Ein 62 Jahre alter Mann stirbt aufgrund einer Lungenembolie im Krankenhaus, zurück zu führen auf einen Impfschaden und die Ehefrau als auch die Tochter dürfen ihn nicht im Krankenhaus besuchen, weil die ungeimpft sind. 15 Minuten vor dem Tod des Mannes lässt man diese dann gnädigerweise zu dem im Sterben Liegenden. Schon seit vielen Monaten haben Mediziner den falschen Weg eingeschlagen und verhalten sich sprichwörtlich wie Götter in weiß. Quelle: corona-blog.net

Anm.: Nach der Impfung entwickelte sich eine Thrombose in beiden Beinen, die zu einer schweren Lungenembolie führte. Seine Boosterimpfung führte offensichtlich, das gaben sogar die behandelnden Ärzte im Krankenhaus zu, zu seinem Tod.

UPDATE v. 14.06.2022

MORITZBURG – Ein junger Sportler (†19) ist beim Moritzburger Schloss-Marathon an diesem Wochenende gestorben. Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen feiert der Moritzburger Schloss-Triathlon das 20. Jubiläum, das jedoch von einem Todesfall überschattet wird. Die Organisatoren gaben auf ihrer Facebook-Seite in einer Stellungnahme bekannt:

„Liebe Sportfreunde, durch einen tragischen Unglücksfall ist am Samstag, dem 11. Juni 2022 ein junger Triathlet bei unserer Veranstaltung verstorben. In Gedanken sind wir bei Familie und Freunden des Sportlers und drücken Ihnen unser tiefstes Mitgefühl aus. Im Sinne des Sports hat sich unser Verein entschieden die Wettbewerbe am Sonntag weiterzuführen.“

Laut der Sächsischen Zeitung wurde mit einem Hubschrauber und einer Hundestaffel bis spät in den Abend nach dem Mann gesucht. Der Athlet sei auf der Mittelstrecke unterwegs gewesen. Quelle: TAG24

Anm.: Luca G. war sportlich erfahren – und erfolgreich! Bis zuletzt hielt er einige Rekorde in seiner ehemaligen Grundschule, war passionierter Läufer, Ski- und Radfahrer, sorgte als Rettungsschwimmer im Freibad seiner Heimatstadt für Sicherheit.





UPDATE v. 02.06.2022

FRISCO (Texas) – Marion Barber, einer der stärksten Running Backs, die je für die Cowboys gespielt haben, ist am Mittwoch verstorben.

Barber, der nur 38 Jahre alt war, verbrachte sechs Spielzeiten seiner achtjährigen Karriere bei den Cowboys, die am Mittwoch (01.06.2022) eine Erkklärung abgaben:

„Wir sind untröstlich über den tragischen Tod von Marion Barber III. Marion war ein hartgesottener Footballspieler der alten Schule, der mit dem Willen lief, jedes Down zu gewinnen. Er hatte eine große Leidenschaft für das Spiel und liebte seine Trainer und Teamkollegen. Unser Mitgefühl gilt Marions Familie und Freunden in dieser schweren Zeit.“

Berichten zufolge hat die Polizei von Frisco Barber am Mittwoch in seinem Haus gefunden. Die Todesursache ist derzeit noch unbekannt.

Der Tod von Barber ist nur der letzte in diesem Jahr für die Cowboys-Familie. Die Cowboys haben auch Abschied genommen von Hall of Famer Rayfield Wright, dem ehemaligen Assistenztrainer Gary Brown, dem Scouting-Direktor Larry Lacewell und Marylyn Love, die die persönliche Assistentin von Jerry Jones war.

UPDATE v. 19.05.2022

Die deutsche Basketball-Welt trauert um den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Ademola Okulaja (1975–2022): Der Basketballer und Spielerberater ist am 16. Mai überraschend im Alter von 46 Jahren in Berlin gestorben. Das hat der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag auf seiner Webseite bekannt gegeben.

„Wir sind erschüttert und können Ademolas Tod einfach nicht fassen. In Gedanken sind wir jetzt bei seiner Familie, der wir viel Kraft wünschen“, wird der DBB-Präsident Ingo Weiss (58) in einer Mitteilung zitiert. Okulaja sei ein „ebenso großartiger Spieler wie Mensch“ gewesen. Weiss werde den Basketballer vermissen. „Möge er in Frieden ruhen“, heißt es abschließend. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt, berichten die STUTTGARTNER NACHRICHTEN am 18.05.2022

Anm.:

UPDATE v. 15.04.2022

Bodybuilding-Star Cedric McMillan ist tot. Wie das US-Portal TMZ meldet, starb der Gewinner des „Arnold Classic“ 2017 im Alter von nur 44 Jahren. McMillan habe beim Training auf einem Laufband einen Herzinfarkt erlitten.

McMillan ist der dritte große Bodybuilder, der in den letzten Monaten verstorben ist. Shawn Rhoden starb im November, George Peterson im Oktober.

UPDATE v. 13.04.2022

27-Järhige Profischwimmerin aus Italien stirbt an „plötzlicher, schwerer Herzattacke“



Eine junge, fitte 27-jährige Profi-Schwimmerin in Italien ist plötzlich an einem schweren Herzinfarkt gestorben. Die italienische Schwimmerin Mariasofia Paparo stand kurz vor ihrem 28. Geburtstag und hatte sich erst kürzlich verlobt, als die Tragödie geschah.

Die Schwimmerin starb am Montag, den 11. April, plötzlich in San Girogia a Cremano (Neapel), wie lokale Medien berichten.

Ihr Verlobter Matteo Scarpati, ein Schwimmkollege, hatte ihr am 13. März einen Antrag gemacht. Scarpati hat Paparo auf Facebook gewürdigt.

23-jähriger Wasserballspieler stirbt während des Spiels gegen Rapid Bukarest plötzlich und unerwartet



Der Wasserballspieler von Dinamo Bukarest, Andrei Drăghici, 23 Jahre alt, ist während des Spiels gegen Rapid Bukarest gestorben. Er verspürte während des zweiten Viertels plötzliche Schmerzen in der Brust. Nach den vorliegenden Informationen konnte er nach dem Angriff seiner Mannschaft nicht zur Verteidigung zurückschwimmen. Er blieb in der Nähe des Tores von Rapid. Ein Torhüter der Heimmannschaft und andere Spieler halfen ihm, zum Beckenrand zu schwimmen. Spieler beider Mannschaften und medizinisches Personal versuchten eine Stunde lang, ihn zu reanimieren, aber es gelang ihnen nicht.

UPDATE v. 06 .04.2022

13-jähriger Fußballspieler stirbt plötzlich und unerwartet



Der ehemalige Spieler Jorge Salmerón Mezcua ist im Alter von 13 Jahren plötzlich verstorben. Die gesamte Familie Blanquiverde zollt ihren Angehörigen und Freunden in diesen Tagen der Bestürzung Respekt und sendet ihnen eine herzliche Umarmung und viel Zuspruch.

Día tristísimo. El que fuera uno de sus jugadores Jorge Salmerón Mezcua ha fallecido de forma repentina con tan solo 13 años. Toda la familia blanquiverde unida muestra su respeto a familia y amigos en estos días de consternación y les manda un fuerte abrazo y muchisimo ánimos. pic.twitter.com/afyIwmHSCr — C.F. San José Obrero (@cfsjoseobrero) April 3, 2022





UPDATE v. 04 .04.2022

Tenniswelt erschüttert: 15 „vollständig geimpfte“ Tennis-Spieler können die Miami Open nicht beenden

Niemand weist auf das Offensichtliche hin. Alle Spieler müssen „vollständig geimpft“ sein, um teilnehmen zu können:

Die Tenniswelt reagierte geschockt, nachdem die Favoriten Paula Badosa und Jannik Sinner im Viertelfinale der Miami Open aufgeben mussten. Badosa, die bald die Nummer drei der Welt sein wird, fühlte sich während ihres Spiels gegen Jessica Pegula unwohl und verließ den Platz unter Tränen.

Badosa, die von ihrer amerikanischen Gegnerin getröstet wurde, beschloss nach Rücksprache mit ihrem Physiotherapeuten aufzuhören. Pegula erreichte nach Badosas Rücktritt zum ersten Mal in ihrer Karriere das Halbfinale des Tennisturniers in Miami, berichtet Yahoo Sports.

Bei den Herren musste das italienische Phänomen Jannik Sinner aufgeben. Er gab nach 22 Minuten im Spiel gegen Francisco Cerundolo, die Nummer 103 der Weltrangliste, auf. „Als ich beim Stand von 3:1 und 30:0 aufschlug, sah ich, wie er sich bückte. Das war sehr seltsam“, sagte Cerundolo in einem Interview. „Ich hoffe, es geht ihm gut, er ist ein großartiger Spieler.“

Der 23-jährige Argentinier erreichte bei seiner ersten Teilnahme am Masters-Turnier in Miami überraschend das Halbfinale.

UPDATE v. 01.04.2022

Die Fußballspielerin Katie Meyer ist nach Angaben der „Stanford Athletics“ unerwartet (‚unexpectedly‘) gestorben. Sie wurde nur 22 Jahre alt.

US-Fußballerin starb plötzlich und unerwartet



Nächster Radrennfaher nach Zuammenbruch tot

Gesunder belgischer Elite-Rennfahrer bricht zusammen und stirbt



Der belgische Radsportler Cedric Baekeland (28) aus Roeselare ist während eines Trainingslagers auf der spanischen Insel Mallorca an einem Herzinfarkt gestorben. Er litt an Herzproblemen, warnte einen Fahrer, mit dem er ein Zimmer teilte, und brach dann zusammen. Baekeland wurde vergeblich wiederbelebt. Die Radsportwelt ist in tiefer Trauer nach dem plötzlichen Tod des Elitefahrers, schreibt Het Nieuwsblad. Er war kürzlich untersucht worden. Der Test ergab, dass er bei bester Gesundheit war.

Schottischer Radrennfahrer (28) ebenfalls verstorben

Baekeland ist nicht der einzige Radrennfahrer der „plötzlich und „unerwartet verstorben“ ist. Siehe dazu unser Update v. 10. März 2022 über den tragischen Tod eines schottischen Radrennfahrers und Juniorenweltmeister im Sprintweltmeisters John Paul.





UPDATE v. 22.03.2022

Der ehemalige britische MMA-Profi Barrington Patterson starb im Alter von 56 Jahren „völlig unerwartet an einer schweren Herzattacke“.

UPDATE v. 10.03.2022

Schottischer Radfahrer (28) verstorben



John Paul, ein schottischer Radsportler und ehemaliger Junioren-Weltmeister im Sprint, ist im Alter von nur 28 Jahren gestorben.

Die Nachricht wurde am 09.03.2022 bekannt gegeben, als 42 Degrees Coaching auf Facebook mit Erlaubnis seiner Familie bekannt gab, dass er im Schlaf gestorben ist.

Sowohl der britische als auch der schottische Radsport haben seiner Familie und seinen Freunden ihr herzliches Beileid ausgesprochen, wobei der britische Radsport sagt, dass John sowohl auf dem Rad als auch abseits davon eine wunderbare Leistung erbracht hat, berichtet cycling WEEKLY.

UPDATE v. 02.03.2022

Tragischer Todesfall eines Schülers in einer österreichischen Schule während Turnunterricht

Zur Information:

Dem online-Portal „direktdemokratisch.jetzt“ liegen alle Originale dieser Korrespondenz vor. Zum Schutz der beteiligten Personen wurden deren Name ausgeblendet!

XXS xx xxxxxxxschule, xxxxxxstraße xxa, 4040 Linz Email: [email protected], Tel.: 0732/xxxxxx

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!

Linz, 21.2.2022

Am Freitag 18.02.2022 gab es leider während des Turnunterrichts einen medizinischen Notfall beim Schüler Bxxxx Kxxxxxx aus der Xa Klasse.

Er wurde von zwei Lehrpersonen und dem Notarztteam in der Schule erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Tief betroffen muss ich Ihnen heute mitteilen, dass Bxxxx Kxxxxxx am Sonntag, den 20. Februar 2022 im Krankenhaus verstorben ist.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt der Mutter von Bxxxx und allen Angehörigen. Entscheiden Sie bitte, ob und wann Sie Ihrem Kind diese traurige Nachricht mitteilen.

Sollte Ihr Kind oder Sie Unterstützung und Hilfe benötigen, können Sie sich rund um die Uhr an die Krisenhilfe OÖ unter der Telefonnummer 0732/ 2177 wenden. Der Tod von Bxxxx lässt uns alle mit vielen Fragen und Gedanken zurück.

Am 28.2.2022 ist ein Team der Schulpsychologie ab 8 Uhr in der Schule anwesend, das vor allem mit den unmittelbar betroffenen Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrpersonen Gespräche führen wird. Auch für alle anderen Schülerinnen und Schüler wird es eine Gesprächsmöglichkeit geben.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Anteilnahme.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich gerne per Mail [email protected] kontaktieren.

In Traurigkeit grüße ich Sie __________________________ Dir. Cxxxxxxxx Xxxxx,

Die Obduktion muss abgewartet werden, wobei schon vermutet wird, dass dieser Schüler wegen eines Herzinfarktes – verursacht durch die Covid 19 Impfung – verstorben ist!

UPDATE v. 22.02.2022

17-Jähriger starb nach Impfung – Herzmuskelentzündung festgestellt

ÖSTERREICH – Bei einem 17-jährigen Patienten, welcher in zeitlicher Nähe zur Impfung verstarb, wurde „begleitend eine Myokarditis festgestellt“. Laut Obduktionsbericht soll diese am Tod des Patienten nicht „ursächlich“ gewesen sein, ohne jedoch dass der Bericht erwähnt warum der Jugendliche verstorben ist.

Quelle:

Österreichisches Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Update v. 16.02.2022





„Bub nach mRna-Impfung gestorben“ berichtet heute.at und weiter:

„Ein besonders tragischer Fall wurde aus Tirol gemeldet. Ein erst 12-jähriger Bub ist dort nach einer mRna-Impfung gestorben. Eine Obduktion wurde bereits angeordnet, das Ergebnis steht aber noch aus, erklärt Wirthumer-Hoche gegenüber Ö1.“

Update v. 16.02.2022

Die nächste Olympionikin kippt mit Kreislaufproblemen um: Schweizer Biathletin Cadurisch bricht in der Frauen-Staffel zusammen.



Die Schweizer Startläuferin Irene Cadurisch brach bei den olympischen Biathlon-Wettbewerben in der Frauen Staffel zusammen und wurde mit Kreislaufproblemen im Akia abtransportiert, berichtete Eurosport. Die Schweizer Staffel musste daraufhin aufgeben. Nach dem Zusammenbruch der Norwegerin Tandrevold vier Tage zuvor ist dies schon der zweite Vorfall dieser Art bei den olympischen Biathlon-Wettbewerben in Zhangjiakou.