1. Bundesliga: Köln verpasst Sieg gegen Stuttgart trotz Überzahl

Im ersten Sonntagsspiel des vierten Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Köln trotz langer Überzahl nur 0:0 gegen den VfB Stuttgart gespielt.

Im ersten Durchgang dominierten zunächst die Gäste das Geschehen, blieben aber vor dem Tor harmlos. Köln kam nur zum Ende der ersten Hälfte mal gefährlich vor das Tor des Gegners. Ab der 56. Minute spielte Stuttgart dann in Unterzahl, nachdem Luca Pfeiffer wegen eines harten Einsteigens die Rote Karte sah. Der FC hatte dennoch Probleme, sich klare Chancen zu erspielen. Daran änderte auch nach der Gelb-Roten Karte für Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo in der 72. Minute nichts. Köln machte bis zum Schluss zwar Druck, musste sich aber mit einem Punkt begnügen. Beide Teams befinden sich somit weiter im Tabellenmittelfeld. Für die Stuttgarter geht es am Samstag gegen Schalke weiter, Köln ist zeitgleich in Wolfsburg gefordert.





Eintracht gewinnt in Bremen

Zum Abschluss des vierten Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt in Bremen mit 4:3 gewonnen.



In der Tabelle rücken die beiden Mannschaften damit aneinander, Werder ist auf Rang zehn, Frankfurt jetzt auf Rang elf. Frankfurts Mario Götze eröffnete den Torreigen in der 2. Minute, Werder drehte die Partie zunächst durch Tore von Anthony Jung (14.) und Leonardo Bittencourt (17. Minute), bevor noch vor dem Halbzeitpfiff Frankfurt über Treffer von Randal Kolo Muani (32.) und Jesper Lindstrøm (39.) das Ruder erneut herumriss. In der zweiten Halbzeit ging es dann etwas gemächlicher in Sachen Toren zu, Djibril Sow erhöhte für Frankfurt in der 48. Minute, bevor Werders Niclas Füllkrug kurz vor Ende per Elfmeter nur noch den Anschlusstreffer erzielen konnte (90. Minute).





Bayern lassen gegen Gladbach erste Punkte liegen



Der FC Bayern München hat am vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga erstmals in dieser Saison Punkte liegen lassen und gegen Borussia Mönchengladbach mit einem 1:1 nur unentschieden gespielt.

Die Gladbacher hatten im Grunde nur vier Torschüsse, einen davon machte Marcus Thuram in der 43. Minute rein. Die Bayern dagegen brauchten über zwei Dutzend Torschüsse und bis zur 83. Minute, bis Leroy Sané endlich gegen einen überragenden Yann Sommer traf. Zwischendurch gab es Aufregung, als sich Klimaaktivisten an einen Torpfosten ketten wollten - Sicherheitskräfte vereitelten das. Die Bayern bleiben damit Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga, allerdings nur aufgrund des besseren Torverhältnisses und ansonsten punktgleich mit Union Berlin. Gladbach bleibt auf Rang sechs.

