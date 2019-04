Eberl: „Wir hätten auch auf Platz 3 den Trainer gewechselt“

Max Eberl, Sportchef von Borussia Mönchengladbach, bekräftigt seine Entscheidung, nach Ablauf der Saison den Trainer zu wechseln. Dieter Hecking muss dann trotz Vertrages bis 2020 gehen. Eine Chance, das zu ändern, hatte er nicht.

Im Interview mit SPORT BILD erklärt Eberl: „Die Aktualität und die Ergebnis-Krise haben dabei keine Rolle gespielt. Im Fußball gibt es manchmal Chancen, die man ergreifen muss. Wenn es so ist, muss man die Entscheidung fällen.“ Als neuer Trainer soll Marco Rose von Red Bull Salzburg kommen. „Es ging die Tür bei dem Trainer auf, bei dem ich glaube, dass wir mit ihm in Gladbach den nächsten Schritt gehen können. Das heißt nicht automatisch, dass es direkt noch besser wird. Aber es wird anders. Es gibt immer Zyklen in einem Verein. Und ich bin der Meinung, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern. Unabhängig von den Ergebnissen.“ Selbst wenn Gladbach nicht auf Platz fünf abgerutscht, sondern noch auf Platz drei stehen würde, wäre es laut Eberl zum Trainerwechsel gekommen. „Ja. Der Prozess hätte auch auf Platz drei eingesetzt“, sagt der Borussia-Manager.

Quelle: SPORT BILD