Voss-Tecklenburg ist der Klopp des Frauenfußballs

Martina Voss-Tecklenburg ist die neue Bundestrainerin der Frauen. Im Interview mit SPORT BILD verrät sie, welchem Trainer sie am nächsten ist.

„Ich mag den Anspruch, Spiele komplett bestimmen zu wollen, wie es Jogi lange geschafft hat, und den Tempo-Fußball von Jürgen Klopp, das Umschaltspiel, die Leidenschaft. Ich finde es extrem spannend, wie er Spielern Willensstärke einimpfen kann und alle bereit sind, jeden Weg zu gehen. Darauf werde ich bei der Nationalmannschaft hinarbeiten. Ich will, dass wir ins Tempo und in die Tiefe kommen und selbst agieren“, sagt Voss-Tecklenburg, die bei Klopp in Dortmund lernte: „Ich habe ihm 2011 tatsächlich mal über die Schulter gucken dürfen. Er hat seinen Spielern vor dem Spiel immer ein anderes Motto mitgegeben. Ich fand das cool. Das habe ich übernommen und werde das auch weiterhin so machen.“

Quelle: SPORT BILD