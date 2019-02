DFL diskutiert über Einführung von Financial Fairplay

Liga-Vizepräsident Peter Peters (Schalke 04) hat im Rahmen einer geplanten DFL-Strukturreform die 36 Profiklubs zu einer zweiten Runde von vier Regional-Konferenzen im März und April eingeladen. Das berichtet SPORT BILD.

Ein Schwerpunkt-Thema ist die mögliche Einführung des Financial Fairplay (FFP) auch in Deutschland. Die Uefa wendet das FFP, wonach Klubs nur das Geld ausgeben dürfen, das sie durch das Fußball-Kerngeschäft einnehmen – TV-Gelder, Sponsoren-, Marketing- und Ticket-Einnahmen –, lediglich bei den Europacup-Teilnehmern an. Investoren sollen nicht unbeschränkt Millionen in einen Klub pumpen und so für Wettbewerbsverzerrung sorgen können.



Aktuell überprüft das Bundeskartellamt, ob die 50+1-Regel der DFL, die bislang den Einstieg von Investoren in großem Stil weitgehend behindert, rechtswidrig ist.

Quelle: SPORT BILD