Big-Air-Festival 2020 in Düsseldorf abgesagt

Das Arag-Big-Air-Freestyle-Festival muss in diesem Jahr ausfallen. Das teilte der Chef des Organisationskomitees, August Pollen, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" mit. Da Fortuna Düsseldorf am 21. oder 22. Dezember noch ein Heimspiel absolvieren müsse, sei eine rechtzeitige Vorbereitung für das Wintersport-Event, das am 3. und 4. Januar 2020 stattfinden sollte, unmöglich.

Die Veranstalter beklagen, dass die Deutsche Fußball-Liga den von Fortuna Düsseldorf eingereichten und gewünschten Sperrtermin für ein Heimspiel am 17. Spieltag nicht berücksichtigt habe. Es dauere 14 Tage, um die 40 Meter hohe und 120 Meter lange Sprungrampe in der Arena aufzubauen. "Anscheinend sind die Verantwortlichen bei der Deutschen Fußball-Liga keine Sport-, sondern ausschließlich Fußballfans", sagt Pollen. Die DFL erwiderte: "Die vorliegenden Spielpläne sind das Ergebnis der Gesamtbetrachtung für die Bundesliga und 2. Bundesliga unter der bestmöglichen Berücksichtigung zahlreicher Vorgaben unter anderem der Sicherheitsorgane sowie Wünschen der Clubs". Quelle: Rheinische Post (ots)

Anzeige: