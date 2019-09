Nowitzki hat Basketball-Karriere abgehakt

Dirk Nowitzki, der 21 Jahre lang als NBA-Profi für die Dallas Mavericks aktiv war, hat seine Basketball-Karriere abgehakt. Er habe die Zeit als Spieler sehr genossen, "aber jetzt beginnt eben eine neue", sagte er dem Interviewmagazin "Galore" (36. Ausgabe).

Das Leben als Profi-Basketballer, welches immer "rund um die Work-Outs, Trainingscamps und schließlich um die Spiele herum" geplant war, habe ihn schon ziemlich eingeengt. Jetzt könne er bedenkenlos Eis essen, Ski fahren, mit der Familie Urlaub machen, wann immer er wolle. Sein zweites Leben habe begonnen. Dafür war es offenbar auch höchste Zeit. "Je näher das Saisonende kam, desto klarer wurde mir, dass es nur noch mit Pillen und Spritzen funktionieren würde. Und ein solches Jahr wollte ich mir unbedingt ersparen", sagte Nowitzki.



In den vergangenen Jahren sei es ihm aufgrund der Schmerzen immer schwerer gefallen, sich für eine neue Saison zu motivieren. Nun freut er sich umso mehr: "Der Druck ist weg." Er müsse keine strenge Diät mehr einhalten und könne machen, was er wolle. Die neu gewonnene Zeit widmet Nowitzki vor allem seiner Familie. Die Coolness, die er auf dem Spielfeld ausstrahlte, wünscht er sich manchmal allerdings auch zu Hause. "Da bin ich manchmal nicht so cool, wie ich mir das wünsche. Wenn die drei Kids gleichzeitig rumschreien und dabei machen, was sie wollen, dann könnte ich eine zusätzliche Portion Geduld, Ruhe und Gelassenheit gebrauchen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur