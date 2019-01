Handball: WM-Helden schätzen Chancen auf neues Wintermärchen ein

Die Voraussetzungen für eine Wiederholung des Wintermärchens von 2007 sind aktuell andere, stellt der ehemalige Welttorhüter Henning Fritz (44) fest. Die Position des Trainers war aus seiner Sicht nie ein Thema: „Heiner Brand war nicht nur unangefochten als Trainer, sondern auch als Spieler und als Persönlichkeit. Christian Prokop wird hingegen von allen beobachtet und hinterfragt“, sagt Fritz der SPORT BILD.

Auch Christian Schwarzer (49), der 2007 zum dritten Vorrundenspiel nachnominiert worden war, ergänzt: „Heiner war der Chef. Jetzt weiß man nicht so genau, wie es wirklich um das Verhältnis zwischen Christian Prokop und der Mannschaft steht.“ Weiter gibt Schwarzer zu bedenken, dass es mit Dänemark noch einen zweiten Gastgeber gibt. „Und das Finale wird in Dänemark stattfinden – sollten es beide Gastgeber ins Endspiel schaffen, wäre Dänemark leicht favorisiert“, erklärt Schwarzer. DHB-Teammanager Oliver Roggisch sieht in Rückraumspieler Martin Strobel das Potential für eine positive Überraschung bei der WM: „Nicht viele haben den Zweitligisten auf dem Zettel. Aber der Bundestrainer schenkt ihm das Vertrauen, die Zügel in die Hand zu nehmen und damit zum absoluten Anführer zu werden.“

Quelle: SPORT BILD