PENNY DEL: Die weitere Planung der Spiele ab 20. März "Machen das Beste aus der Situation"

Die PENNY DEL hat die Planung für eine übergreifende Gruppen-Spielphase ab dem 20. März sowie "kurze und knackige" Play Offs ab dem 20. April definiert. Klar ist somit auch: MagentaSport zeigt bis Abschluss der Hauptrunde am 18. April täglich Eishockey live. Die zusätzlichen 14 Spiele pro Klub zwischen den jeweils 7 Teams in der Nord- und Süd-Gruppe sorgen für eine neue, spannende Phase im Wettbewerb.

"Bis letzte Woche haben wir mit den Klubs noch diskutiert", erklärte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke bei MagentaSport zum Plan, ob die Nord-Süd-Duelle stattfinden können. Das Ergebnis: "Wir können das riskieren!" Ab dem 20. April wird aus den Top4 jeder Gruppe in 3 Play Off-Runden (Viertel-, Halbfinale und Finale) in einer Best of 3-Serie der Deutsche Meister ermittelt. "Es war immer der Plan, die Play Offs kurz und knackig zu spielen", sagte Gernot Tripcke. Das bedeutet auch: mehr Spannung im Titelkampf!



Geplant werde weiterhin ohne Fans. "Wir machen das Beste aus der Situation", bilanzierte der Geschäftsführer der PENNY DEL, Gernot Tripcke - das gelte für die Zukunft wie für die bisherigen Spielrunden. Nach einer Gewöhnungsphase hätten sich die Klubs immer besser zurechtgefunden. "Es wird immer normaler", so Tripcke, in dieser nicht normalen Phase.

MagentaSport erinnert an Olympia-Silber

Silber für die Ewigkeit - MagentaSport erinnert ab Mittwoch und am Donnerstag an die Olympia-Helden von 2018. DEB-Präsident Franz Reindl wird im Interview auf den großen Tag des deutschen Eishockeys zurückblicken. In der Formatreihe "Kühlbox" bespricht Patrick Ehelechner mit David Wolf und Patrick Reimer Anekdoten und Emotionales. Auch die Live-Spiele und die neue Podcast-Folge der "Eishockey Show" widmen sich dem Jahrestag des Silber-Medaillengewinns in 2018.

Die PENNY DEL Live bei MagentaSport

Montag, 22.02.2021

Ab 19.15 Uhr: Straubing Tigers - EHC Red Bull München

Dienstag, 23.02.2021

Ab 18.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Pinguins Bremerhaven

Ab 20.15 Uhr: Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg

Mittwoch, 24.02.2021

Ab 18.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim

Ab 20.15 Uhr: Kölner Haie -Krefeld Pinguine

Donnerstag, 25.02.2021

Ab 18.15 Uhr: ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München

Ab 20.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters

Freitag, 26.02.2021

Ab 18.15 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin

Ab 20.115 Uhr: Augsburg Panther - Straubing Tigers

Quelle: MagentaSport (ots)