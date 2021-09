Prominente auf Tour bei der ADAC Europa Classic 2021

Vom 20. bis zum 24. September ist die ADAC Europa Classic 2021 mit rund neunzig klassischen Fahrzeugen unterwegs auf den Traumstraßen Südtirols - begleitet werden sie dabei von Oldtimer-begeisterten Prominenten. "Tatort"-Star Richy Müller und Kult-Moderator Horst Lichter sind dabei, wenn im sonnenverwöhnten Dorf Schenna oberhalb der Kurstadt Meran die Startflagge der Oldtimer-Wandertour fällt.

Die Fernsehstars wissen, was sich für einen echten Oldtimer-Fan gehört: "Oben ohne" und mit dem Wind in den Haaren erkundet Schauspieler Richy Müller als Pilot eines Porsche 911 Targa von 1977 die Straßen im Tal der Etsch. "Mein Targa ist mit dem "Tatort-Targa" farblich und von der Ausstattung her identisch. Er ist mein absoluter Lieblings-Oldtimer und dieses Fahrzeug zu besitzen, hat einen besonderen Reiz. Meine Frau begleitet mich als Beifahrerin und lässt sich gerne von mir chauffieren. Wir haben schon einige Classics hinter uns gebracht, aber noch keine Wanderung. Wir freuen uns, neue Menschen kennenzulernen und natürlich die Landschaft zu genießen. Da ich auch Autorennen wie zum Beispiel den Porsche Carrera Cup bestreite, mag ich es im Auto schnell, aber auch mal langsam. Ich bin sehr entspannt im Straßenverkehr."

Horst Lichter, TV-Koch, Kult-Moderator und bekennender Fan von "alten Sachen", ist an allen vier Tagen ebenfalls dabei. Der schlagfertige Rheinländer und Freund von Klassikern auf zwei und vier Rädern wird sich garantiert rege an den Benzingesprächen der Teilnehmer beteiligen. "Eigentlich wollte ich mit meinem Ferrari Dino 246 teilnehmen, aber das Schätzchen muss in die Werkstatt. Ich freue mich aber sehr auf meinen Ersatz. Ein guter Freund hat zwei wunderbare historische Mercedes-Benz 300 SL und hat das Vertrauen, mir einen für die ADAC Europa Classic zu leihen. Dieses Traumauto ist eine absolute Stil-Ikone und ich habe mir schon lange gewünscht, ihn zu fahren. Deswegen wird auch meine liebe Frau Nada nicht so oft am Steuer sitzen. Ich möchte die Zeit hinter dem Lenkrad maximal auskosten, obwohl mein Schatz auch eine wunderbare und gute Autofahrerin ist. Ich bin schon einmal bei einer ADAC Oldtimer-Wandertour mitgefahren und habe sehr gute Erinnerungen daran, weil die Teilnehmer nicht diesem falschen sportlichen Ehrgeiz folgten, sondern ganz in Ruhe und mit Genuss die Natur und die wunderschönen Fahrzeuge genossen. Darauf freue ich mich wieder ganz besonders."

Eine prominente Klangkulisse liefert bei der ADAC Europa Classic 2021 die Familienband "More Than Words", bestehend aus Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross. Die Country-Rock-Pop-Band bestreitet zusammen mit DSDS-Finalist Dominik Büchele in diesem Jahr das musikalische Programm. Außerdem nehmen Stefanie Hertel und Lanny Lanner an der ADAC Moto Classic teil, die vom 24. bis 27. September unmittelbar nach der ADAC Europa Classic in der gleichen Region stattfindet: Auf Sattel und Sozius einer coolen Harley-Davidson FXSTC Softail Custom rollen die beiden musikalischen Easy Rider stilecht durch Südtirol.

Programm ADAC Europa Classic 2021

Montag, 20. September 2021

12:00 - 14:00 Uhr Start zum Prolog im Dorfzentrum von Schenna

12:30 - 14:50 Uhr Panoramaparkplatz, Tisens

13:35 - 16:20 Uhr Obertimpflerhof, Vorän

14:45 - 16:50 Uhr Tagesziel - Dorfzentrum von Schenna

Dienstag, 21. September 2021

08:30 - 10:00 Uhr Start am Weingut Schloss Rametz, Meran

09:10 - 11:20 Uhr Tierwelt Rainguthof, Tisens

11:50 - 14:40 Uhr Alpengasthof Frommeralm, Karersee

14:15 - 16:45 Uhr Tagesziel - Raffeiner Orchideenwelt, Gargazon

Mittwoch, 22. September 2021

08:30 - 10:00 Uhr Start an den Gärten von Schloss Trauttmansdorff

09:30 - 11:40 Uhr Marktplatz Klausen Altstadt

11:10 - 14:00 Uhr Ütia de Börz, Würzjoch

14:00 - 16:10 Uhr St. Ulrich

16:00 - 17:30 Uhr Ziel - Dorfzentrum Schenna

Donnerstag, 23. September 2021

08:30 - 10:00 Uhr Start am Kurhaus in Meran

09:15 - 11:30 Uhr Dorfplatz, Proveis

11:20 - 14:10 Uhr Teutschhaus, Kurtinig

13:20 - 15:35 Uhr Golfplatz, Eppan

14:00 - 16:15 Uhr Ziel - Fußgängerzone in Lana

Quelle: ADAC (ots)