2. Bundesliga: Paderborn patzt beim Tabellenletzten Fürth

Zum Abschluss des neunten Spieltags der 2. Bundesliga hat der SC Paderborn 1:2 beim bisherigen Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth verloren und damit den Sprung zurück auf den ersten Platz verpasst.

Die Gäste hatten von Beginn an Schwierigkeiten und fanden lange nicht ins Spiel. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kamen sie zunehmend besser zurecht. Ausgerechnet in dieser Phase sorgte aber Damian Michalski in der 42. Minute für die Führung der Hausherren. Er traf nach einer Flanke von Simon Asta per Kopf. Nach dem Seitenwechsel kamen die Paderborner deutlich stärker aus der Kabine. Bereits in der 49. Minute konnte Dennis Srbeny den Ausgleich erzielen. Im Anschluss gaben die Gäste zunächst den Ton an, hatten in der Offensive aber nur wenig Durchschlagskraft. Das rächte sich in der 73. Minute, als Branimir Hrgota die Fürther erneut in Führung brachte. Eine Antwort der Ostwestfalen blieb diesmal aus. Für die Paderborner geht es nach der Länderspielpause am 30. September gegen Darmstadt weiter, Fürth ist am Tag darauf gegen Sandhausen gefordert.



Datenbasis: Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern 2:2, Jahn Regensburg - FC St. Pauli 2:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur