Leichtathletik-WM: Gesa Krause stürzt im Hindernislauf
BILD meldet einen Sturz der mehrfachen EM-Siegerin im Wassergraben. ARD/Sportschau und Verbandsberichte hatten Krauses Comeback seit Wochen begleitet.
Bei der WM geriet Krause früh aus dem Rhythmus – im Wassergraben kam sie zu Fall und verlor den Anschluss. Die 3000-m-Spezialistin hatte nach Verletzungspausen auf ein starkes Comeback gehofft; das Ziel bleibt die EM- und Olympia-Formkurve.
Der Bundestrainer sprach von „einem bitteren Tag“, betonte aber die positive Trainingsbasis. Nächste Stationen sollen Entscheidungsrennen im Herbst sein.
