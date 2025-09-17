Leichtathletik-WM: Gesa Krause stürzt im Hindernislauf

BILD meldet einen Sturz der mehrfachen EM-Siegerin im Wassergraben. ARD/Sportschau und Verbandsberichte hatten Krauses Comeback seit Wochen begleitet.

Bei der WM geriet Krause früh aus dem Rhythmus – im Wassergraben kam sie zu Fall und verlor den Anschluss. Die 3000-m-Spezialistin hatte nach Verletzungspausen auf ein starkes Comeback gehofft; das Ziel bleibt die EM- und Olympia-Formkurve.

Der Bundestrainer sprach von „einem bitteren Tag“, betonte aber die positive Trainingsbasis. Nächste Stationen sollen Entscheidungsrennen im Herbst sein.

