Daniel Farke wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Daniel Farke als neuen Cheftrainer vorgestellt. "Mit Daniel Farke konnten wir einen Trainer verpflichten, der genau zu dem Weg passt, den wir einschlagen wollen", sagte Borussias Sportdirektor Roland Virkus.

Die beiden Co-Trainer Christopher John und Edmund Riemer werden Farke mit nach Mönchengladbach begleiten, teilte der Verein mit. Farke, der in Deutschland noch keine Erfahrung als Trainer in einer Profiliga sammeln konnte, führte den englischen Zweitligisten Norwich City in der Saison 2018/19 sensationell in die Premier League. Insgesamt leitete Farke vier Jahre lang die Geschicke bei den "Canaries". Im Anschluss unterschrieb er im Januar 2022 beim russischen Erstligisten FK Krasnodar, ehe er vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seinen Vertrag auflöste. In Gladbach tritt Farke die Nachfolge von Adi Hütter an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur