Wie Reuter in Augsburg: Hitzlsperger will Weinzierl helfen

Stuttgarts neuer Sport-Vorstand Thomas Hitzlsperger spricht in SPORT BILD über seine Arbeitsweise beim VfB und den Umgang mit Markus Weinzierl. Dabei orientiert sich Hitzlsperger an Weinzierls Zusammenarbeit mit Weltmeister Stefan Reuter in Augsburg.

„Ich habe Markus gefragt, wie die Zusammenarbeit mit Stefan Reuter in seiner erfolgreichen Zeit in Augsburg abgelaufen ist“, erklärt Hitzlsperger: „Er hat mir das beschrieben und in diesem Sinne, mit meinen Inputs, versuche ich ihn zu unterstützen.“ Der neue starke Mann des VfB hält weiter Kontakt zu Vorgänger Michael Reschke: „Michael Reschke und ich haben auch weiter Kontakt. Wir sprechen nach wie vor in unregelmäßigen Abständen. Es gibt keinen Grund, warum wir im schlechten auseinandergehen hätten müssen.“ Quelle: SPORT BILD

