2. Bundesliga: Dresden auch mit neuem Trainer nicht erfolgreich

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga hat die SG Dynamo Dresden beim Debüt des neuen Cheftrainers Markus Kauczinski 0:3 beim VfL Osnabrück verloren.

Die Sachsen befinden sich damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz, während die Osnabrücker auf den fünften Rang vorrücken. Die Gäste leisteten über den gesamten Spielverlauf nur wenig Gegenwehr. Die Tore für die Hausherren erzielten Moritz Heyer (41. Minute), Niklas Schmidt (54. Minute) sowie Bashkim Ajdini (78. Minute). Die Sachsen kamen unterdessen nur selten vor das Tor der Osnabrücker - ihr erster richtiger Torschuss wurde erst in der 74. Minute registriert. Demnach war der Sieg des Aufsteigers auch in der Höhe verdient. Für die Dresdner geht es am kommenden Freitag zum Rückrundenstart in Nürnberg weiter. Osnabrück ist am Sonntag in Heidenheim gefordert.



Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel 2:2, SV Sandhausen - Hamburger SV 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur