3. Liga: "Müssen alle in den Spiegel gucken!": Aue verliert auch in Verl

Tiefschlag für Aue: Verl ringt Aue trotz frühem Rückstand nieder. Aue-Trainer Carsten Müller sah zumindest die Moral seiner Mannschaft, trotz einer Roten Karte, ungebrochen: "Wir waren dementsprechend jetzt in der 2. Halbzeit auch darum bemüht, sag' ich mal, dem Spiel nochmal eine Wende zu geben. Das kann ich der Mannschaft nicht absprechen." Sollte Bayreuth morgen gewinnen, übernimmt Aue die rote Laterne. Feierstimmung dagegen in Ingolstadt. Die Schanzer springen durch den Sieg gegen Oldenburg auf den 3. Tabellenplatz. Trainer Rehm freute sich: "Wir haben alles abgerufen."

SC Verl - FC Erzgebirge Aue: 3:2

Nach einem frühen Rückstand dreht Verl durch eine weitestgehend starke Leistung die Partie gegen Aue noch und ringt die Sachsen nieder. Trotz einer Roten Karte kämpften sich die Auer noch mal ran, es reicht aber nicht für einen Punktgewinn.

Verls Trainer Michel Kniat: "Die Standards macht bei uns Sergej Schmik. Und der hat es überragend gemacht. Also der macht das echt seit Wochen. Und ich glaube, da haben wir nicht nur einen, sondern zwei oder drei Schritte nach vorne gemacht. Die sind wir noch mal kurz vorher durchgegangen. Ja und ich glaube, das war auch einen Schlüssel zum Erfolg heute."

Aues Trainer Carsten Müller: "Wir haben es nicht verstanden, über die ersten 45 Minuten unsere Idee von Fußball auf den Platz zu bringen.

Aues Marvin Stefaniak wurde deutlich: "Erste Halbzeit müssen wir alle in den Spiegel gucken und uns fragen, ob wir alles dafür getan haben, dass wir es weiter ausbauen oder halten wollen. Das haben wir nicht getan.

VfB Oldenburg - FC Ingolstadt 04: 0:3

Ingolstadt verdirbt dem VfB Oldenburg das 125-jährige Vereinsjubiläum und gewinnt souverän mit 3:0. Dadurch stehen die Schanzer jetzt auf dem 3. Tabellenplatz.

Der Sportdirektor der Oldenburger, Sebastian Schachten, zum Spiel: "Wir haben gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft heute verloren, die brutal effektiv waren und da vielleicht ein Stück weiter sind als wir momentan noch."

Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm: "Also für das Spiel heute haben wir alles abgerufen. Wir haben die Räume sehr, sehr eng gemacht. Wir haben dem Gegner nicht die Chancen gegeben über ihre Achter in die Tiefe reinzuspielen oder auch diese tiefen Läufe haben wir gut abgefangen, weil wir einfach eine gute Geschwindigkeit in der letzten Linie hatten und dadurch ist nach hinten nichts angebrannt. Jetzt haben wir wieder die 0 gehalten und nach vorne waren wir heute einfach effektiv."

Insgesamt haben sich 21.287 Menschen den 2:1-Sieg des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München in der Volkswagen Arena angeschaut. Für VfL-Trainer Tommy Stroot bedeutet diese Zuschauerzahl schon vor dem Spiel viel:"Wir haben verschiedenste Bilder gesehen von anreisenden Fans. Von kleinen Jungen in "Popp" Trikots im Zug und so weiter und das macht uns extrem stolz, weil das ist das, was der Frauenfußball schon Jahrelang verdient und wir sehen jetzt nach der EM, was hier los ist. Wie viele Menschen wir ebene auch bewegen." Durch den Sieg festigen die Wolfsburgerinnen die Tabellenführung: "Haben vielleicht unsere beste Saisonleistung gezeigt", lobte Stroot die ersten 70 Minuten seines Teams.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: 2:1

Wolfsburg schießt die ersten beiden Gegentore gegen die Bayern in dieser FFBL-Saison. Durch den Sieg setzten sie schon am 5. Spieltag ein Ausrufzeichen in Richtung deutsche Meisterschaft.

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot: "Wenn ich die ersten 70 Minuten bis zum Tor sehe, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Vielleicht unsere beste Saisonleistung gezeigt. Hatten noch die ein oder andere Möglichkeit mehr, den ein oder anderen Umschaltmoment mehr, den wir auch besser ausspielen können, um einfach dieses 3:0 machen."

FCB-Stürmerin Klara Bühl: "Wir haben Mentalität und Leidenschaft reingelegt. Es wollte nicht alles klappen und es hat nicht alles geklappt. Vor allem in der ersten Halbzeit wussten wir nicht so richtig, wo die Räume sind. Im Verlaufe der zweiten Halbzeit wurde es besser und ich glaube, wir sollten das positive mitnehmen."

