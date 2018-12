Rallye-Profi Ken Block driftet wieder kreuz und quer

Der Rennfahrer Ken Block hat das Video zu der zehnten Ausgabe von „Gymkhana“ veröffentlicht. Es handelt sich um mehrere Aufnahmen, in denen er verrückte Stunts mit Rennautos in seiner gewohnten Drift-Manier zeigt. Dies schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des Magazins: "Die Jubiläumsausgabe wurde an fünf verschiedenen Orten gedreht: am Fluss Luleälven (Schweden) sowie in den Städten Guanajuato (Mexiko), Detroit, Shamrock (Texas, USA) und Los Angeles.

Dafür wurden fünf verschiedene Autos ausgewählt, einschließlich des für Block speziell umgebauten Ford F150 Pickup.

Im Video driftet Ken Block unter anderem auf einem gefrorenen Fluss, zwischen den Rädern eines größeren Traktors hindurch und lässt beim Fahren auf Radfelgen die Funken sprühen.

/p>

In der neunten Ausgabe von Gymkhana hatte Block im Ford Focus RS RX sein Können beim Driften durch ein Industriegebiet unter Beweis gestellt."

Quelle: Sputnik (Deutschland)