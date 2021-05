Harry Kane möchte Tottenham verlassen

Harry Kane und Tottenham Hotspur gehören für die Briten zusammen wie Fish & Chips. Schon seit mehreren Jahren spielt Harry Kane bei Tottenham. Er wurde zwar von 2011 bis 2013 an verschiedene Vereine ausgeliehen, blieb jedoch dennoch immer bei Tottenham. In seinen 232 Spielen bei Tottenham erziele Harry Kane sagenhafte 166 Tore. Damit ist Kane der Spieler mit den siebtmeisten Toren in der Premier League und von den noch aktiven Spielern der mit den zweitmeisten Toren, hinter Sergio Arguero (184 Tore). Doch nun will der Top-Torjäger Tottenham Hotspur verlassen. Wir erklären, warum das der Fall ist.

Wieso möchte Harry Kane Tottenham verlassen?

Genau kann man das nicht sagen. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass Kane Tottenham verlassen möchte, um in seiner Karriere noch einige hochkarätige Titel zu gewinnen, wie z. B. die Champions League und den Premier-League-Titel. Tottenham spielt zwar immer oben mit, wird seit über 10 Jahren regelmäßig 6. bis 2. in der Premier League, gewinnt diese aber nie. Es ist verständlich, dass Harry Kane als absolutes Ausnahmetalent auch mal einen Titel gewinnen möchte. Diese Chance hat er bei einem Club wie Manchester United, Manchester City oder dem FC Chelsea deutlich eher als bei Tottenham. Die drei genannten Top-Clubs sollen sich wohl bereits nach Harry Kane erkundigt haben. Zum Vergleich: Bei den Premier League Wetten auf die englische Meisterschaft von bet365 hat Tottenham eine Quote von 41,00, ist also klarer Außenseiter. Die anderen Clubs, die Interesse an Kane haben, haben deutlich bessere Quoten: Manchester City hat eine Quote von 1,67, Chelsea kommt auf 6,00 und Manchester United auf 6,50. Damit sind die Chancen auf eine Meisterschaft bei einem anderen Club für Kane laut Quoten über 6-mal höher.

Der Wechsel von Kane ist äußerst wahrscheinlich, auch wenn Tottenham ihn nur schweren Herzens hergeben wird. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, daher wird ein Wechsel äußerst teuer werden. Der aktuelle Marktwert von Harry Kane liegt laut verschiedenen Quellen bei 120 Millionen Euro. Damit liegt er hinter Paris Saint-Germains Kylian Mbappe (160 Millionen Euro) und vor Dortmunds Erling Haaland (110 Millionen Euro). Auch Stars wie Neymar (110 Millionen) und Kevin De Bruyne (100 Millionen) sind aktuell weniger wert als Kane. Damit ist Kane der zweitwertvollste Profifußballer aktuell und kann sich somit seinen Wunschverein nahezu frei aussuchen.

Es wird davon ausgegangen, dass Kane nicht ins Ausland wechseln wird. Er wird wahrscheinlich in England bleiben und von Premier League Clubs Angebote bekommen, die seine Ablösesumme bei Tottenham aufbringen können. Wenn man den Aussagen der „Daily Mail“ glaubt, arbeitet Manchester United bereits an einem 100-Millionen-Euro-Deal, um den Stürmer von Tottenham zu kaufen. Wann wird Harry Kane wechseln?

Kane wird wahrscheinlich vor der EM 2020 wechseln. Sky UK berichtet, Kane wolle vor dem Beginn der EM am 11. Juni Klarheit über seinen zukünftigen Verein haben. Man kann davon ausgehen, dass die internen Verhandlungen vor diesem Datum abgeschlossen sein werden. Wann der Wechsel und Harry Kanes zukünftiger Verein öffentlich bekannt gegeben werden, steht zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht fest.

