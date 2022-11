Deutschland Cup: DEB-Auswahl nach 3:0 gegen Österreich Erster

Endlich Stimmung in Krefeld beim Deutschland Cup. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft siegt auch im 2. Spiel, diesmal 3:0 gegen Österreich. Damit steht die DEB-Auswahl mit 5 Punkten auf Platz 1, gefolgt von Dänemark auf Platz 2 mit 3 Punkten. Morgen kann Deutschland gegen die bislang sieglose Slowakei (ab 14.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) den Deutschland Cup verteidigen. DEB-Präsident Peter Merten hat sich zum Status der WM-Pläne geäußert: "Natürlich wollen wir die WM 2027. Dafür haben wir diese Woche in Berlin die Unterstützung bekommen. Und wir haben die Ausschreibungen an die Arenen raus. Alle Arenen haben ihr Interesse bekundet und tolle Bewerbungsunterlagen eingereicht."

Gute Teamleistung, aber ein maßgeblicher Spieler war Tobias Eder - er trifft zum 2:0 und findet: "Wir haben die Scheibe gut laufen lassen. Wir hatten jede Menge Chancen. Am Ende hat der Mark mich super gesehen und ich musste nur noch den Schläger hinhalten. Wir haben 60 Minuten grundsolide gespielt. Wir haben hinten nichts anbrennen lassen und vorne haben wir schöne Tore geschossen. So geht das Ding eh in Ordnung." Auch Bundestrainer Toni Söderholm zeigt sich nach dem Spiel sehr zufrieden: "Die Jungs haben sich gut vorbereitet für das Spiel. Sie waren sehr konzentriert. Das erste Drittel spricht für sich, es war sehr läuferisch. Wir haben die Scheibe bewegt und behauptet. Wir haben einander unterstützt und hatten ein gutes Tempo." Der Deutschland Cup - komplett live und kostenlos bei Magenta Sport Sonntag, 13.12.22 Ab 10.45 Uhr Dänemark - Österreich Ab 14.15 Uhr Deutschland - Slowakei Quelle: MagentaSport (ots)