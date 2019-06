Uwe Seeler über seinen HSV: „Da bekomme ich Schüttelfrost“

Vereinslegende Uwe Seeler blickt mit großer Ernüchterung auf die abgelaufene Zweitliga-Saison des HSV zurück.

Im SPORT BILD-Interview sagt er: „Ich habe immer einen ruhigen Trainer (Hannes Wolf, d. Red.) gesehen, wir haben aber nicht so gespielt, dass ich auf der Tribüne ruhig sein konnte. Meine Kollegen und ich haben in der Loge immer nur den Kopf geschüttelt. Bei vielen Spielen bekam ich Schüttelfrost.“



Mit Blick in die Zukunft sagt der 82-Jährige: „Manche haben hier in Hamburg gesagt: ‚Gut, dass wir mit der schwachen Mannschaft nicht aufgestiegen sind‘. Das ist Unsinn! Die Gefahr besteht, dass der HSV dauerhaft in der 2. Liga herumdümpelt. Es wird immer schwieriger, wieder hochzukommen. Irgendwann wird die Begeisterung auch hier abnehmen.“

Quelle: SPORT BILD