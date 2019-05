BBL-Geschäftsführer ermutigt Fußballklubs, in den Basketball zu investieren

Der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, Stefan Holz, will Fußballklubs dafür gewinnen, dem FC Bayern München nachzueifern und in den Basketball zu investieren. "Natürlich können wir Fußballvereinen erläutern, wieso es für sie attraktiv ist, es Bayern München gleich zu tun und auch mit Ambition in den Basketball zu gehen", sagte Holz der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Die Basketballabteilung des FC Bayern ist amtierender Deutscher Meister. Eine Sonderbehandlung für mögliche Ableger namhafter Fußballvereine schließt Holz aber aus: "Wir sind keine Franchise-Liga, die sich ihre Teilnehmer aussucht. Wir stehen zum europäischen Sportsystem mit Auf- und Abstieg, und können deshalb auch nur beobachten, wie sich einzelne Standorte entwickeln." Quelle: Rheinische Post (ots)

